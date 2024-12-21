 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Военная операция на Украине ,  
0 

В Курской области задержали пьяного мужчину с автоматом и патронами

Сюжет
Военная операция на Украине
Фото: МВД России по Курской области
Фото: МВД России по Курской области

В Рыльском районе Курской области полиция задержала ранее судимого пьяного мужчину, в автомобиле которого нашли автомат и патроны, сообщает пресс-служба МВД по региону на своей странице во «ВКонтакте».

«На стационарном посту в Рыльском районе при осмотре автомобиля было выявлено, что ранее судимый гражданин в своем транспорте перевозил автомат и патроны к нему», — говорится в сообщении.

Проверку транспортного средства проводили сотрудники полиции вместе с добровольцами отряда «Барс-Курск» в рамках действующего режима контртеррористической операции (КТО).

Как отмечает пресс-служба, оружие и патроны у мужчины изъяли, а его самого доставили в отдел полиции. В настоящее время решается вопрос о возбуждении уголовного дела по ч. 1 ст. 222 УК — незаконное приобретение, хранение, перевозка оружия и боеприпасов. По этой статье может грозить до пяти лет лишения свободы.

Кроме того, правоохранительные органы установили, что мужчина был пьян и при этом уже был лишен прав за вождение в нетрезвом виде. На него составили протокол по ч. 3 ст. 12.8 Кодекса об административных правонарушениях — управление транспортным средством водителем, который находится в состоянии алкогольного опьянения и лишен права управлять транспортным средством. Возможное наказание по статье — арест до 15 суток или штраф.

В отношении мужчины также решают вопрос о возбуждении дела о нарушении правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств (ст. 264 УК).

СК возбудил дело по факту обстрела Рыльска в Курской области
Политика
Фото:Андрей Любимов / РБК

Накануне, 20 декабря, Вооруженные силы Украины нанесли массированный ракетный удар по центру Рыльска, тогда погибли шесть человек, в том числе ребенок, а также пострадали десять человек, среди них 13-летний подросток. Были повреждены здания Дома культуры, учебных учреждений, частные и многоэтажные жилые дома и автомобили.

Боевые действия в регионе продолжаются с 6 августа после вторжения ВСУ на территорию Курской области. В регионе объявлены режим контртеррористической операции и чрезвычайная ситуация федерального характера.

Рыльск — город на западе Курской области, административный центр Рыльского района. Расположен на обоих берегах реки Сейм (бассейн Днепра), в 124 км к западу от Курска. Население города — около 15 тыс. человек. Это ближайший крупный населенный пункт у приграничных районов Курской области, где ведутся боевые действия.

Читайте РБК в Telegram.

Набиуллина рассказала о своих пожеланиях к Деду Морозу

Производитель алкоголя из КНДР подал заявку на регистрацию знака в России

В Краснодарском крае обнаружили повторные выбросы мазута

Рыльск в Курской области подвергся массированному обстрелу. Видео

Погибшему генералу Кириллову посмертно присвоено звание Героя России

Прогнозы на 2025 год от экономиста Михаила Задорнова

Как изменятся штрафы с 1 января. Инфографика

Хуснуллин оценил нехватку рабочей силы на стройках

Что будет с ценами на новостройки в 2025 году

Индекс финансового стресса для России приблизился к годовым максимумам

Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов
Теги
Курская область автомат патроны задержание МВД
Материалы по теме
В ООН отреагировали на атаку ВСУ по Рыльску в Курской области
Политика
МЧС сообщило о ликвидации последствий удара ВСУ по Рыльску
Политика
Хинштейн назвал размер выплат пострадавшим в Рыльске
Общество
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
00 часов : 00 минут : 00 секунд
00 дней

Считаем дни
до Нового года

Реклама. ООО «БОРК Импорт»

Лента новостей
Курс евро на 21 декабря
EUR ЦБ: 106,54 (-1,41) Инвестиции, 20 дек, 18:16 Курс доллара на 21 декабря
USD ЦБ: 102,34 (-1,08) Инвестиции, 20 дек, 18:16
В МВД разъяснили ситуацию с вручением паспортов заключенным в колонииОбщество, 18:43
В отделении Сбербанка в Петербурге взорвали банкоматОбщество, 18:32
Кокорин забил гол ударом пяткой в матче чемпионата Кипра. ВидеоСпорт, 18:28
Минобороны сообщило о перехвате трех дронов ВСУ над КрымомПолитика, 18:19
«Авангард» пропустил две шайбы за 11 секунд и проиграл «Ладе» в КХЛСпорт, 18:16
Как получить государственную надбавку к пенсииРБК и ВТБ, 18:10
В ВСУ опровергли данные Guardian о массовом переводе бойцов ПВО в пехотуПолитика, 18:07
Онлайн-курс Digital MBA от РБК Pro
Объединили экспертизу профессоров MBA из Гарварда, MIT, INSEAD и опыт передовых ИТ-компаний
Оставить заявку
Погибшего подполковника Поликарпова посмертно наградили орденом МужестваПолитика, 18:02
Владислав Дикиджи выиграл чемпионат России по фигурному катаниюСпорт, 17:58
В МИДе Турции назвали сирийцев ответственными за решение по базам РоссииПолитика, 17:58
Захарова призвала дать жесткую оценку удару дронов в КазаниПолитика, 17:37
Spiegel узнал о предупреждениях Эр-Рияда властям ФРГ об угрозе терактаПолитика, 17:32
Куда любит ездить шеф-повар и совладелец ресторанов Selfie, Гвидон и IKRAРБК и Wey, 17:30
«Манчестер Сити» проиграл шестой раз в восьми последних матчах АПЛСпорт, 17:25