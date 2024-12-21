В Курской области задержали пьяного мужчину с автоматом и патронами

Фото: МВД России по Курской области

В Рыльском районе Курской области полиция задержала ранее судимого пьяного мужчину, в автомобиле которого нашли автомат и патроны, сообщает пресс-служба МВД по региону на своей странице во «ВКонтакте».

«На стационарном посту в Рыльском районе при осмотре автомобиля было выявлено, что ранее судимый гражданин в своем транспорте перевозил автомат и патроны к нему», — говорится в сообщении.

Проверку транспортного средства проводили сотрудники полиции вместе с добровольцами отряда «Барс-Курск» в рамках действующего режима контртеррористической операции (КТО).

Как отмечает пресс-служба, оружие и патроны у мужчины изъяли, а его самого доставили в отдел полиции. В настоящее время решается вопрос о возбуждении уголовного дела по ч. 1 ст. 222 УК — незаконное приобретение, хранение, перевозка оружия и боеприпасов. По этой статье может грозить до пяти лет лишения свободы.

Кроме того, правоохранительные органы установили, что мужчина был пьян и при этом уже был лишен прав за вождение в нетрезвом виде. На него составили протокол по ч. 3 ст. 12.8 Кодекса об административных правонарушениях — управление транспортным средством водителем, который находится в состоянии алкогольного опьянения и лишен права управлять транспортным средством. Возможное наказание по статье — арест до 15 суток или штраф.

В отношении мужчины также решают вопрос о возбуждении дела о нарушении правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств (ст. 264 УК).

Накануне, 20 декабря, Вооруженные силы Украины нанесли массированный ракетный удар по центру Рыльска, тогда погибли шесть человек, в том числе ребенок, а также пострадали десять человек, среди них 13-летний подросток. Были повреждены здания Дома культуры, учебных учреждений, частные и многоэтажные жилые дома и автомобили.

Боевые действия в регионе продолжаются с 6 августа после вторжения ВСУ на территорию Курской области. В регионе объявлены режим контртеррористической операции и чрезвычайная ситуация федерального характера.

Рыльск — город на западе Курской области, административный центр Рыльского района. Расположен на обоих берегах реки Сейм (бассейн Днепра), в 124 км к западу от Курска. Население города — около 15 тыс. человек. Это ближайший крупный населенный пункт у приграничных районов Курской области, где ведутся боевые действия.