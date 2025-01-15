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Общество ,  
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В Рязани школьника ранили выстрелом из игрушечного пистолета

Фото: МВД России по Рязанской области
Фото: МВД России по Рязанской области

Ученик рязанской школы № 47 пострадал от выстрела из игрушечного пистолета, сообщила пресс-служба министерства образования Рязанской области.

У ребенка диагностировали ушиб мягких тканей, его уже отпустили домой.

«Ученику оказана первая медицинская помощь. Угрозы жизни и здоровью нет. В обстоятельствах разбираются сотрудники органов внутренних дел», — говорится в сообщении.

В министерстве добавили, что в школе будет организована служебная проверка с участием управления надзора и контроля ведомства. Проверки безопасности также пройдут во всех образовательных учреждениях региона.

По данным рязанской полиции, стрелявшим был ученик восьмого класса, он случайно выстрелил в одноклассника. Игрушку подросток приобрел на одном из маркетплейсов.

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Фото:Сергей Бобылев / ТАСС

РЕН ТВ со ссылкой на источник писал, что мальчик осматривал игрушечный пистолет, когда его кто-то толкнул. Случайный выстрел пришелся в голову другому ребенку. С подростком уже провели воспитательную беседу.

Ранее издание «Рязань Онлайн» сообщало, что выстрел был произведен из травматического оружия.

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Рязань выстрел пострадавший школьники
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