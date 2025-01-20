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Новые законы в России ,  
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Володин поручил создать комиссию по закону о защите русского языка

Сюжет
Новые законы в России
Фото: Александр Кряжев / РИА Новости
Фото: Александр Кряжев / РИА Новости

В Госдуме появится группа, которая будет сопровождать прохождение законопроекта о защите русского языка, сообщила пресс-служба нижней палаты российского парламента со ссылкой на спикера Вячеслава Володина.

«Нам надо понимать, как будут реализовываться нормы закона после его принятия. Правильно было бы создать рабочую группу, которая будет сопровождать прохождение инициативы», — сказал Володин на рабочем совещании по теме.

Он отметил, что до принятия в первом чтении проект обсудят в профильных комитетах с приглашением представителей отрасли. Ко второму же будут обозначены направления по доработке законопроекта.

В совещании участвовали руководители профильных комитетов Госдумы, советник президента России Елена Ямпольская, а также министр просвещения Сергей Кравцов.

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Фото:Екатерина Кузьмина / РБК


В начале января профильный комитет по культуре начал в приоритетном порядке готовить новый законопроект о защите русского языка к рассмотрению в первом чтении, сообщал ранее Володин.

Инициативой предлагается защитить русский язык, существенно ограничив использование англицизмов и иностранных слов, прежде всего в публичном пространстве.

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Вячеслав Володин

политик, спикер Госдумы
4 февраля 1964 года
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