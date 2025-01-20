Трамп начал подготовку к инаугурации с посещения церкви

Мелания и Дональд Трамп приветствуют преподобного Роберта У. Фишера (Фото: Scott Olson / Getty Images)

Избранный президент Дональд Трамп вместе с супругой Меланией начал инаугурационные мероприятия с посещения богослужения в Вашингтоне, сообщает CNN.

Чета приехала на службу в епископальную церковь Святого Иоанна недалеко от Белого дома, их сопровождают избранный вице-президент Джей Ди Вэнс с женой Ушей.

Современная традиция посещения богослужения в день инаугурации началась с Франклина Д. Рузвельта в 1933 году, напоминает издание. Чаще всего служба проводилась в епископальной церкви Святого Иоанна поблизости от Белого дома, но, к примеру, президент Джо Байден в день инаугурации в 2021 году посетил собор Святого Матфея.

Инаугурация Трампа состоится 20 января в 20:00 мск.