Трамп начал подготовку к инаугурации с посещения церкви
Избранный президент Дональд Трамп вместе с супругой Меланией начал инаугурационные мероприятия с посещения богослужения в Вашингтоне, сообщает CNN.
Чета приехала на службу в епископальную церковь Святого Иоанна недалеко от Белого дома, их сопровождают избранный вице-президент Джей Ди Вэнс с женой Ушей.
Современная традиция посещения богослужения в день инаугурации началась с Франклина Д. Рузвельта в 1933 году, напоминает издание. Чаще всего служба проводилась в епископальной церкви Святого Иоанна поблизости от Белого дома, но, к примеру, президент Джо Байден в день инаугурации в 2021 году посетил собор Святого Матфея.
Инаугурация Трампа состоится 20 января в 20:00 мск.
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