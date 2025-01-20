Путин обсудил с Совбезом России предстоящую инаугурацию Трампа

Президент России Владимир Путин обсудил с российским Советом безопасности предстоящую инаугурацию избранного президента США Дональда Трампа. Об этом сообщила пресс-служба Кремля.

Путин в понедельник по видеосвязи провел оперативное совещание с постоянными членами Совбеза.

«Обсуждались вопросы международной повестки дня, в том числе ситуация на Ближнем Востоке и вокруг Украины, перспективы российско-американских отношений с будущей администрацией США», — говорится в сообщении.

Глава российского государства уже заявил, что Россия поздравляет Трампа со вступлением в должность.

Трамп одержал победу на выборах президента США, которые прошли 5 ноября. Сегодня, 20 января, после 20:00 мск состоится его инаугурация.