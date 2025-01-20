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Политика ,  
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Эр-Рияд не принял итоговое решение о присоединении к БРИКС

Виды Эр-Рияда
Виды Эр-Рияда (Фото: Sui Xiankai / XinHua / Global Look Press)

Саудовская Аравия по-прежнему ведет переговоры о присоединении к БРИКС в качестве девятой страны-участницы. Об этом рассказал министр экономики и планирования королевства Фейсал аль-Ибрагим в интервью агентству Bloomberg.

«Нас пригласили присоединиться к БРИКС так же, как в прошлом приглашали участвовать в других многосторонних платформах. Исторически сложилось так, что мы всегда тщательно оцениваем все аспекты, прежде чем принять решение. Сейчас находимся в середине этого процесса», — сказал министр по прибытии в Давос для участия во Всемирном экономическом форуме.

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Фото:Александр Кряжев / РИА Новости

Объединение БРИКС (BRICS) возникло в июне 2006 года. Сейчас в него входят девять стран: Бразилия, Россия, Индия, Китай, ЮАР (по первым буквам их названий на английском языке составили название объединения), Египет, Иран, Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ) и Эфиопия. О желании присоединиться к БРИКС заявляли в том числе Сирия, Таиланд, Малайзия, Азербайджан и Турция. Основная задача института — финансирование инфраструктурных проектов и проектов устойчивого развития в странах — членах БРИКС и развивающихся странах. Его уставный капитал — $100 млрд. В 2021 году банк принял четырех новых участников: Бангладеш, Египет, ОАЭ и Уругвай.

Саудовскую Аравию пригласили в БРИКС в 2023 году. В Эр-Рияде в январе этого года заявили, что страна официально не присоединилась к БРИКС, хотя ожидалось, что она будет новой страной-участницей БРИКС с 1 января.

Замглавы МИД России Сергей Рябков называл членство Саудовской Аравии в БРИКС неоспоримым фактом. Министр отмечал, что внутренние процессы, связанные с оценкой участия страны в БРИКС, завершены не до конца.

В конце декабря прошлого года помощник президента России Юрий Ушаков сообщил, что Саудовская Аравия взяла паузу в процессе присоединения к БРИКС, сославшись на незавершенность внутренних процедур в рамках вступления. По словам Ушакова, еще четыре новых участника БРИКС — Египет, Иран, ОАЭ и Эфиопия, которые присоединились к БРИКС в прошлом году, «весьма активно включились в работу» сообщества.

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