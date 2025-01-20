В ЕК сообщили о попытке фон дер Ляйен организовать встречу с Трампом

Урсула фон дер Ляйен (Фото: Johannes Simon / Getty Images)

Глава Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен пытается организовать встречу с избранным президентом США Дональдом Трампом, однако никакой конкретики на этот счет нет, сообщила официальный представитель ЕК Паула Пинью.

«На данный момент запланированных встреч нет. Есть попытки согласовать такую встречу как можно скорее, но пока нет конкретной даты для нее», — сказала Пинью, отвечая на вопрос журналистов о контактах фон дер Ляйен и Трампа.

9 января Bloomberg со ссылкой на два источника, знакомых с ситуацией, сообщил, что фон дер Ляйен пытается договориться о встрече с Трампом во Флориде перед его инаугурацией.

Глава ЕК поддерживала тесные отношения с уходящим президентом Джо Байденом и несколько раз приезжала в Белый дом, чтобы скоординировать политику в отношении Украины и Китая. Теперь в ЕС обеспокоены, что новый глава США может прекратить помощь украинской стороне и начать коммуникацию с Россией, отмечает издание.

Инаугурация Трампа состоится 20 января в 20:00 мск.