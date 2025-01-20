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Возвращение Трампа в Белый дом ,  
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В ЕК сообщили о попытке фон дер Ляйен организовать встречу с Трампом

Сюжет
Возвращение Трампа в Белый дом
Урсула фон дер Ляйен
Урсула фон дер Ляйен (Фото: Johannes Simon / Getty Images)

Глава Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен пытается организовать встречу с избранным президентом США Дональдом Трампом, однако никакой конкретики на этот счет нет, сообщила официальный представитель ЕК Паула Пинью.

«На данный момент запланированных встреч нет. Есть попытки согласовать такую встречу как можно скорее, но пока нет конкретной даты для нее», — сказала Пинью, отвечая на вопрос журналистов о контактах фон дер Ляйен и Трампа.

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Политика
Урсула фон дер Ляйен

9 января Bloomberg со ссылкой на два источника, знакомых с ситуацией, сообщил, что фон дер Ляйен пытается договориться о встрече с Трампом во Флориде перед его инаугурацией.

Глава ЕК поддерживала тесные отношения с уходящим президентом Джо Байденом и несколько раз приезжала в Белый дом, чтобы скоординировать политику в отношении Украины и Китая. Теперь в ЕС обеспокоены, что новый глава США может прекратить помощь украинской стороне и начать коммуникацию с Россией, отмечает издание.

Инаугурация Трампа состоится 20 января в 20:00 мск.

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Дональд Трамп фото

Дональд Трамп

45-й президент США, предприниматель, политик
14 июня 1946 года
Урсула фон дер Ляйен фото

Урсула фон дер Ляйен

политик, председатель Еврокомиссии
8 октября 1958 года
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