Фон дер Ляйен не поедет на инаугурацию Трампа

Председателя Еврокомиссии не пригласили на инаугурацию Трампа

Урсула фон дер Ляйен (Фото: Alexandros Michailidis / Shutterstock)

Глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен не поедет на инаугурацию избранного президента США Дональда Трампа 20 января. Об этом заявила представитель Еврокомиссии Паула Пинью на брифинге в Брюсселе.

«Председатель фон дер Ляйен не планирует посетить инаугурацию Трампа. Если будет приглашение, мы посмотрим», — отметила Пинью.

Она уточнила, что у главы Еврокомиссии не было планов посетить инаугурацию Трампа.

Ранее Bloomberg со ссылкой на двух источников, знакомых с ситуацией, сообщил, что фон дер Ляйен пытается договориться о встрече с Трампом во Флориде перед его инаугурацией.

Трамп победил на выборах президента США по итогам голосования в ноябре. Ранее сегодня конгресс официально объявил республиканца победителем 60-х выборов президента, после инаугурации 20 января тот станет 45-м и 47-м президентом Соединенных Штатов.

Ранее Трамп пригласил на инаугурацию председателя КНР Си Цзиньпина. Однако китайский лидер направит на мероприятие в США высокопоставленного чиновника, сообщила газета Financial Times со ссылкой на источники.