Председателя Еврокомиссии не пригласили на инаугурацию Трампа
Глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен не поедет на инаугурацию избранного президента США Дональда Трампа 20 января. Об этом заявила представитель Еврокомиссии Паула Пинью на брифинге в Брюсселе.
«Председатель фон дер Ляйен не планирует посетить инаугурацию Трампа. Если будет приглашение, мы посмотрим», — отметила Пинью.
Она уточнила, что у главы Еврокомиссии не было планов посетить инаугурацию Трампа.
Ранее Bloomberg со ссылкой на двух источников, знакомых с ситуацией, сообщил, что фон дер Ляйен пытается договориться о встрече с Трампом во Флориде перед его инаугурацией.
Трамп победил на выборах президента США по итогам голосования в ноябре. Ранее сегодня конгресс официально объявил республиканца победителем 60-х выборов президента, после инаугурации 20 января тот станет 45-м и 47-м президентом Соединенных Штатов.
Ранее Трамп пригласил на инаугурацию председателя КНР Си Цзиньпина. Однако китайский лидер направит на мероприятие в США высокопоставленного чиновника, сообщила газета Financial Times со ссылкой на источники.
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