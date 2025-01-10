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Возвращение Трампа в Белый дом ,  
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Председателя Еврокомиссии не пригласили на инаугурацию Трампа

Фон дер Ляйен не поедет на инаугурацию Трампа
Сюжет
Возвращение Трампа в Белый дом
Урсула фон дер Ляйен
Урсула фон дер Ляйен (Фото: Alexandros Michailidis / Shutterstock)

Глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен не поедет на инаугурацию избранного президента США Дональда Трампа 20 января. Об этом заявила представитель Еврокомиссии Паула Пинью на брифинге в Брюсселе.

«Председатель фон дер Ляйен не планирует посетить инаугурацию Трампа. Если будет приглашение, мы посмотрим», — отметила Пинью.

Она уточнила, что у главы Еврокомиссии не было планов посетить инаугурацию Трампа.

Ранее Bloomberg со ссылкой на двух источников, знакомых с ситуацией, сообщил, что фон дер Ляйен пытается договориться о встрече с Трампом во Флориде перед его инаугурацией.

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Трамп победил на выборах президента США по итогам голосования в ноябре. Ранее сегодня конгресс официально объявил республиканца победителем 60-х выборов президента, после инаугурации 20 января тот станет 45-м и 47-м президентом Соединенных Штатов.

Ранее Трамп пригласил на инаугурацию председателя КНР Си Цзиньпина. Однако китайский лидер направит на мероприятие в США высокопоставленного чиновника, сообщила газета Financial Times со ссылкой на источники.

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Дональд Трамп Урсула фон дер Ляйен ЕС США инаугурация
Дональд Трамп фото

Дональд Трамп

45-й президент США, предприниматель, политик
14 июня 1946 года
Урсула фон дер Ляйен фото

Урсула фон дер Ляйен

политик, председатель Еврокомиссии
8 октября 1958 года
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