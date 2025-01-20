В Брянской области за ночь сбили четыре ракеты HIMARS и 14 дронов
Силы противовоздушной обороны (ПВО) в ночь на 20 января уничтожили четыре ракеты HIMARS и 14 беспилотников самолетного типа Вооруженных сил Украины (ВСУ) над территорией Брянской области. Об этом сообщил губернатор региона Александр Богомаз.
Глава региона отметил, что пострадавших и разрушений нет.
Ранее Минобороны сообщило об уничтожении еще 17 БПЛА над российскими регионами за ночь. Один дрон был сбит над Татарстаном, два — над территорией Рязанской и Орловской областей, шесть — над Калужской, по три — над Белгородской и Курской областями.
В ночь на 14 января ВСУ нанесли удары шестью ракетами ATACMS и шестью ракетами Storm Shadow по территории Брянской области. В результате атаки повреждения получили более 40 домовладений.
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