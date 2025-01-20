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Военная операция на Украине ,  
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В Брянской области за ночь сбили четыре ракеты HIMARS и 14 дронов

Сюжет
Военная операция на Украине
Фото: Александр Полегенько / ТАСС
Фото: Александр Полегенько / ТАСС

Силы противовоздушной обороны (ПВО) в ночь на 20 января уничтожили четыре ракеты HIMARS и 14 беспилотников самолетного типа Вооруженных сил Украины (ВСУ) над территорией Брянской области. Об этом сообщил губернатор региона Александр Богомаз.

Глава региона отметил, что пострадавших и разрушений нет.

Силы ПВО сбили дрон над Татарстаном и еще 30 над другими регионами
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Фото:Александр Полегенько / ТАСС

Ранее Минобороны сообщило об уничтожении еще 17 БПЛА над российскими регионами за ночь. Один дрон был сбит над Татарстаном, два — над территорией Рязанской и Орловской областей, шесть — над Калужской, по три — над Белгородской и Курской областями.

В ночь на 14 января ВСУ нанесли удары шестью ракетами ATACMS и шестью ракетами Storm Shadow по территории Брянской области. В результате атаки повреждения получили более 40 домовладений.

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Брянская область Александр Богомаз РСЗО HIMARS дроны
Александр Богомаз фото

Александр Богомаз

политик, бизнесмен, губернатор Брянской области
23 февраля 1961 года
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