В Ульяновской области ветераны войны ко Дню Победы получат по ₽300 тыс.

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Власти Ульяновской области выплатят ветеранам Великой Отечественной войны единовременно по 300 тыс. руб., сообщил глава региона Алексей Русских.

«В преддверии 80-летия Великой Победы принял решение установить единовременную региональную выплату в размере 300 тысяч рублей инвалидам и участникам Великой Отечественной войны», — написал он.

Это станет дополнением к федеральным инициативам, добавил он.

15 января президент России Владимир Путин подписал указ о единовременных выплатах ветеранам войны по случаю 80-й годовщины Победы. Согласно этому указу, размер федеральной единовременной выплаты инвалидам и ветеранам, а также вдовам и вдовцам фронтовиков составит 80 тыс. руб. Эту же сумму отдадут узникам концлагерей и гетто, бывших на момент заключения несовершеннолетними.

А узникам концлагерей, гетто и тюрем, которым уже было больше 18 лет, выплатят по 55 тыс. руб., равно как и ветеранам, проработавшим в тылу не менее шести месяцев.

В 2025 году пройдет празднование 80-летия Победы в Великой Отечественной войне (1941–1945). По этому случаю для ветеранов учреждена юбилейная медаль, на которой изображен устанавливающий Знамя Победы на здание Рейхстага солдат.

По данным министра обороны России Андрея Белоусова, в стране сейчас проживают порядка 7 тыс. ветеранов войны.