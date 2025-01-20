В Ульяновской области ветераны войны ко Дню Победы получат по ₽300 тыс.
Власти Ульяновской области выплатят ветеранам Великой Отечественной войны единовременно по 300 тыс. руб., сообщил глава региона Алексей Русских.
«В преддверии 80-летия Великой Победы принял решение установить единовременную региональную выплату в размере 300 тысяч рублей инвалидам и участникам Великой Отечественной войны», — написал он.
Это станет дополнением к федеральным инициативам, добавил он.
15 января президент России Владимир Путин подписал указ о единовременных выплатах ветеранам войны по случаю 80-й годовщины Победы. Согласно этому указу, размер федеральной единовременной выплаты инвалидам и ветеранам, а также вдовам и вдовцам фронтовиков составит 80 тыс. руб. Эту же сумму отдадут узникам концлагерей и гетто, бывших на момент заключения несовершеннолетними.
А узникам концлагерей, гетто и тюрем, которым уже было больше 18 лет, выплатят по 55 тыс. руб., равно как и ветеранам, проработавшим в тылу не менее шести месяцев.
В 2025 году пройдет празднование 80-летия Победы в Великой Отечественной войне (1941–1945). По этому случаю для ветеранов учреждена юбилейная медаль, на которой изображен устанавливающий Знамя Победы на здание Рейхстага солдат.
По данным министра обороны России Андрея Белоусова, в стране сейчас проживают порядка 7 тыс. ветеранов войны.
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