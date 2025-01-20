Кадры показаний спрятавшего убитую женщину в машине Гоши Куценко

Video

СК показал кадры с показаниями задержанного за убийство женщины, тело которой нашли в машине «Запорожец», принадлежащей актеру Гоше Куценко. На видео мужчина рассказал, что выпивал с женщиной, и у них «произошел конфликт». «Я начал наносить ей несколько ножевых, а потом затащил тело в машину». Он также добавил, что признается в совершении преступления, а вину «признает полностью».

По данным следствия, задержанному 29 лет, он 1994 года рождения. Следователи попросили арестовать его. Дело возбудили по ч. 1 ст. 105 УК (убийство). По этой статье ему грозит до 15 лет лишения свободы.

Машина, в которой нашли тело, принадлежит актеру Гоше Куценко, сообщили источники РБК.