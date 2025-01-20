В посылке в Москве нашли два пистолета и патроны
Два пистолета и патроны были обнаружены в посылке в сортировочном центре «Почты России» «Давыдково» в поселении Марушкинское в Новой Москве. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на представителей экстренных служб Москвы.
Посылки с подозрительным содержимым были обнаружены около 9 утра при обработке почты, внутри четырех посылок находились револьвер, пистолет и патроны, уточняет телеграм-канал Shot. На место выехали представители экстренных служб, чтобы выяснить, является ли оружие боевым или охолощенным.
РБК направил запрос в пресс-службу аэропорта Внуково и обратился за комментарием в пресс-службу УТ МВД по ЦФО.
В сентябре 2024 года в Белоруссии было возбуждено уголовное дело после того, как таможенники обнаружили в посылке из России более 950 боеприпасов и оружие.
В посылке также находилось 30 частей огнестрельного оружия. Оружие было обнаружено благодаря задержанию гражданина Белоруссии, на имя которого пришла посылка, в которой, по документам, должна была быть сантехника. После вскрытия и сканирования содержимого выяснилось, что это не так.
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