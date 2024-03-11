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В отделении «Почты России» в Москве взорвалась посылка

В отделении почты в Москве взорвалась посылка с пиротехническим изделием
Фото: Яндекс.Карты
Фото: Яндекс.Карты

В отделении «Почты России» в Москве взорвалось пиротехническое изделие в посылке. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на оперативные службы.

Взрыв произошел в отделении почты по адресу улица Летчика Бабушкина, 38, уточнил собеседник агентства. «В посылке из-за неисправности взорвалось пиротехническое изделие», — сказал он. По его словам, отправителя и получателя этой посылки устанавливают.

В пресс-службе московского управления МВД России подтвердили ТАСС информацию об «инциденте на улице Летчика Бабушкина». По предварительным данным полиции, взрыв произошел из-за «повреждения пиротехнического изделия», никто не пострадал.

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Посылка взорвалась при разгрузке машины у отделения почты, пишет телеграм-канал SHOT. По его данным, «из посылки пошел дым, ее разорвало, а внутри виднелась зеленая граната», прибывшие экстренные службы выяснили, что граната страйкбольная. В «Почте России» также заявили SHOT, что задымилась бракованная страйкбольная граната.

В середине февраля в московском аэропорту Шереметьево образовались длинные очереди на входе в терминал из-за обнаружения предмета, похожего на взрывное устройство, в ручной клади одного из пассажиров. Всех людей, включая работников, пришлось перенаправить из терминала С в другой.

В аэропорт вызвали взрывотехников Росгвардии. Прибывшие на место специалисты установили, что это зажигалка в виде боевой ручной гранаты. Предмет объявили не опасным для окружающих, после чего пункт досмотра продолжил свою работу.

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Теги
Москва «Почта России» почта взрыв посылка пиротехника граната
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