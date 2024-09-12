Белорусские таможенники нашли в посылке из России более 950 боеприпасов

Фото: Государственный таможенный комитет Республики Беларусь Фото: Государственный таможенный комитет Республики Беларусь Фото: Государственный таможенный комитет Республики Беларусь Фото: Государственный таможенный комитет Республики Беларусь Фото: Государственный таможенный комитет Республики Беларусь

В Белоруссии возбудили уголовное дело после обнаружения местными таможенниками почти 1 тыс. единиц вооружения, отправленного из России, сообщает пресс-служба Государственного таможенного комитета страны.

«Обнаружены и изъяты стрелковое огнестрельное оружие, 30 составных частей оружия, свыше 950 единиц боеприпасов», — написано в официальном телеграм-канале ведомства.

Оружие нашли благодаря задержанию в Минске гражданина Белоруссии, на имя которого и пришла посылка. По документам в отправлении должна была находиться сантехника. Когда содержимое посылки просканировали и вскрыли, выяснилось, что это не так.

Уголовное дело возбудили по ч. 1 ст. 333-1 Уголовного кодекса Белоруссии — «незаконное перемещение через таможенную границу <...> огнестрельного оружия, его составных частей или компонентов, боеприпасов, взрывчатых веществ <...>, а также иных видов вооружения и военной техники». Максимальное наказание предусматривает лишение свободы на срок до семи лет со штрафом.

В начале сентября российские таможенники обнаружили при досмотре тысячи живых муравьев в посылках из Таиланда, груз направлялся в Москву. В коробках должны были находиться детские игрушки и печенье.