 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Политика ,  
0 

Белорусские таможенники нашли в посылке из России более 950 боеприпасов

Фото: Государственный таможенный комитет Республики Беларусь
Фото: Государственный таможенный комитет Республики Беларусь
Фото: Государственный таможенный комитет Республики Беларусь
Фото: Государственный таможенный комитет Республики Беларусь
Фото: Государственный таможенный комитет Республики Беларусь
Фото: Государственный таможенный комитет Республики Беларусь
Фото: Государственный таможенный комитет Республики Беларусь
Фото: Государственный таможенный комитет Республики Беларусь
Фото: Государственный таможенный комитет Республики Беларусь
Фото: Государственный таможенный комитет Республики Беларусь
Фото: Государственный таможенный комитет Республики Беларусь
Фото: Государственный таможенный комитет Республики Беларусь
Фото: Государственный таможенный комитет Республики Беларусь
Фото: Государственный таможенный комитет Республики Беларусь
Фото: Государственный таможенный комитет Республики Беларусь

В Белоруссии возбудили уголовное дело после обнаружения местными таможенниками почти 1 тыс. единиц вооружения, отправленного из России, сообщает пресс-служба Государственного таможенного комитета страны.

«Обнаружены и изъяты стрелковое огнестрельное оружие, 30 составных частей оружия, свыше 950 единиц боеприпасов», — написано в официальном телеграм-канале ведомства.

На таможне в посылках из Таиланда нашли тысячи живых муравьев. Видео
Общество

Оружие нашли благодаря задержанию в Минске гражданина Белоруссии, на имя которого и пришла посылка. По документам в отправлении должна была находиться сантехника. Когда содержимое посылки просканировали и вскрыли, выяснилось, что это не так.

Уголовное дело возбудили по ч. 1 ст. 333-1 Уголовного кодекса Белоруссии — «незаконное перемещение через таможенную границу <...> огнестрельного оружия, его составных частей или компонентов, боеприпасов, взрывчатых веществ <...>, а также иных видов вооружения и военной техники». Максимальное наказание предусматривает лишение свободы на срок до семи лет со штрафом.

В начале сентября российские таможенники обнаружили при досмотре тысячи живых муравьев в посылках из Таиланда, груз направлялся в Москву. В коробках должны были находиться детские игрушки и печенье.

Выиграйте подписку PRO в Telegram канале РБК

По Земле ударит облако солнечной плазмы

Российские военные освободили десять населенных пунктов в Курской области

Артем Дзюба стал игроком тольяттинского «Акрона»

Акции конкурента Starlink за полгода выросли на 1300%

Зеленский фразой «все идет по плану» описал события в Курской области

Астронавт-турист впервые вышел в открытый космос

Познер назвал причины отказа от работы на Западе во время спецоперации

Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов
Теги
Белоруссия таможня посылка оружие боеприпасы
Материалы по теме
Таможня Финляндии продала на аукционе две сотни велосипедов беженцев
Общество
Литовская таможня на двое суток задержала автобус из России
Политика
Таможня назвала причину пробки на русско-польской границе
Общество
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 13 сентября
EUR ЦБ: 100,39 (-0,35) Инвестиции, 18:02 Курс доллара на 13 сентября
USD ЦБ: 91,11 (-0,16) Инвестиции, 18:02
Кремль сообщил об отсутствии послания от Зеленского Путину через ДовалаПолитика, 19:29
Нападение ВСУ на Курскую область. ГлавноеПолитика, 19:26
$100 тыс. и выше. Как крупные банки прогнозируют курс биткоинаКрипто, 19:20
Аналитики сравнили метраж квартир в советских домах и новостройкахНедвижимость, 19:15
Биржа Binance объявила о листинге токена игры Hamster KombatКрипто, 19:09
Умеров пообещал больше F-16 в небе после подготовки пилотов в РумынииПолитика, 19:08
Путин предупредил о последствиях ударов по России дальнобойным оружиемПолитика, 19:06
Онлайн-курс Digital MBA от РБК Pro
Объединили экспертизу профессоров MBA из Гарварда, MIT, INSEAD и опыт передовых ИТ-компаний
Оставить заявку
Путин и глава МИД КНР обменялись мнениями о конфликте на УкраинеПолитика, 18:59
WADA скрыло заключение эксперта, способное оправдать фигуристку ВалиевуСпорт, 18:55
В Москве пройдет форум БРИКС «Облачные города»Отрасли, 18:49
Свыше 17 тыс. рабочих мест обеспечит бизнес-центр «Галс-Девелопмент»Пресс-релиз, 18:48
Росгвардейцы взорвали склад боеприпасов ВСУ в Черниговской областиПолитика, 18:43
Муж Бакальчук сообщил о ее требованиях по иску о разводеБизнес, 18:39
Главврача медцентра в Татарстане обвинили в мошенничестве на ₽1,6 млнОбщество, 18:38