Предварительный ущерб курскому агропрому от атак ВСУ оценили в ₽110 млрд

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Предварительный ущерб, причиненный агропромышленному комплексу (АПК) Курской области из-за атак Вооруженных сил Украины, составил 110 млрд руб., при этом он увеличивается. Об этом ТАСС сообщил врио заместителя губернатора региона Сергей Стародубцев.

«Мы ведем этот учет, пока он несет заявительный характер. По мере освобождения территорий происходит разминирование, затем заходят специалисты, которые оценивают ущерб, который понесли наши аграрии», — отметил он.

Стародубцев добавил, что после освобождения территорий Курской области власти будут планировать, какими инструментами возместить потери аграриев.

В середине октября 2024 года Стародубцев сообщил, что АПК области потерял 100 млрд руб., еще 17 млрд руб. составил ущерб в промышленном секторе и у субъектов малого и среднего предпринимательства. Экс-глава Курской области Алексей Смирнов также отметил, что погибли 26 тыс. голов крупного рогатого скота, а в отрасли растениеводства не завершат уборку урожая на площади 160 га.