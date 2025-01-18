 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Военная операция на Украине ,  
0 

Предварительный ущерб курскому агропрому от атак ВСУ оценили в ₽110 млрд

Сюжет
Военная операция на Украине
Фото: Наталья Шатохина / news.ru / Global Look Press
Фото: Наталья Шатохина / news.ru / Global Look Press

Предварительный ущерб, причиненный агропромышленному комплексу (АПК) Курской области из-за атак Вооруженных сил Украины, составил 110 млрд руб., при этом он увеличивается. Об этом ТАСС сообщил врио заместителя губернатора региона Сергей Стародубцев.

«Мы ведем этот учет, пока он несет заявительный характер. По мере освобождения территорий происходит разминирование, затем заходят специалисты, которые оценивают ущерб, который понесли наши аграрии», — отметил он.

Стародубцев добавил, что после освобождения территорий Курской области власти будут планировать, какими инструментами возместить потери аграриев.

Нападение ВСУ на Курскую область. Главное
Политика
Фото:John Moore / Getty Images

В середине октября 2024 года Стародубцев сообщил, что АПК области потерял 100 млрд руб., еще 17 млрд руб. составил ущерб в промышленном секторе и у субъектов малого и среднего предпринимательства. Экс-глава Курской области Алексей Смирнов также отметил, что погибли 26 тыс. голов крупного рогатого скота, а в отрасли растениеводства не завершат уборку урожая на площади 160 га.

Читайте РБК в Telegram.

Суд вынес приговор адвокатам Навального

Умер Дэвид Линч. Самые известные работы режиссера

Трамп планирует объявить криптовалюту национальным приоритетом

Новая модель обуви принесла Канье Уэсту $2,3 млн всего за сутки

Какой завтрак принесет максимум пользы и не разочарует по вкусу. Советы диетологов

Названы самые выгодные месяцы для отпуска в 2025 году

Какая льготная ипотека будет доступна россиянам в 2025 году

Названы регионы с самыми агрессивными водителями

Топ-10 самых подешевевших автомобилей с пробегом в 2024 году

Овечкин сократил отставание от Гретцки и побил рекорд Ягра

Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов
Теги
Курская область агропромышленный комплекс ВСУ Военная операция на Украине
Материалы по теме
Нападение ВСУ на Курскую область. Главное
Политика
Минобороны впервые раскрыло, какую часть Курской области заняли ВСУ
Политика
Военные сообщили о попытке ВСУ вырваться из блокады в Курской области
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 18 января
EUR ЦБ: 104,86 (-0,95) Инвестиции, 17 янв, 18:07 Курс доллара на 18 января
USD ЦБ: 102,41 (+0,04) Инвестиции, 17 янв, 18:07
Предварительный ущерб курскому агропрому от атак ВСУ оценили в ₽110 млрдПолитика, 14:38
Как узнать, кто же написал текст: человек или бездушная машинаРБК и Yandex Cloud, 14:30
В Эстонии назвали неразумным закрытие границы с РоссиейПолитика, 14:25
Пятикратный чемпион ОИ Йоханнес Бё завершит карьеру в конце сезонаСпорт, 14:23
В Подмосковье умер лидер чеховской ОПГ ПавлиновОбщество, 14:16
Трамп сообщил о запуске своего мемкоинаПолитика, 14:04
Станет ли брат Хабиба Нурмагомедова чемпионом UFCСпорт, 14:00
Как пить красиво и осознанно
Новый интенсив РБК Pro об алкоголе
Подробнее
Большунов после болезни завоевал бронзу в спринте на этапе Кубка РоссииСпорт, 13:57
Что говорят о снятии Царукяна с боя против Махачева за титул UFCСпорт, 13:44
МВД показало кадры падения ехавшего на скорости внедорожника в ФонтанкуОбщество, 13:39
Как использовать генеративный искусственный интеллект в бизнесе. КейсыРБК и GigaChat, 13:38
В Воронежской области сообщили о сокращении площади пожара на нефтебазеПолитика, 13:36
Болтон заявил о безразличии Трампа к деталям украинского урегулированияПолитика, 13:25
Аутсайдер КХЛ обыграл чемпиона благодаря 48 сейвам голкипераСпорт, 13:22