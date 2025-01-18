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Военная операция на Украине ,  
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В Воронежской области сообщили о сокращении площади пожара на нефтебазе

Губернатор Гусев: площадь пожара на нефтебазе в Воронежской области сократилась
Сюжет
Военная операция на Украине
Фото: Павел Лисицын / РИА Новости
Фото: Павел Лисицын / РИА Новости

Площадь пожара на нефтебазе, которая подверглась атаке украинских беспилотников, в Лискинском районе Воронежской области за минувшие сутки сократилась, сообщил губернатор региона Александр Гусев в телеграм-канале.

«Пострадавших нет. Обстановка остается под контролем пожарных», — отметил он.

Гусев добавил, что часть пожарных, которые прибыли из других регионов, вместе с техникой уезжают в места постоянной дислокации.

В районе с горящей нефтебазой в Воронежской области ввели режим ЧС
Политика
Фото:Алексей Белкин / NEWS.ru / Global Look Press

База в Лискинском районе Воронежской области подверглась атаке беспилотников Вооруженных сил Украины (ВСУ) поздно вечером 15 января. Пожар возник из-за упавшего дрона. На тушение огня направили десятки единиц техники и два пожарных поезда. К утру 17 января площадь возгорания составляла 2,8 тыс. кв. м. В тот же день в районе ввели режим чрезвычайной ситуации.

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Воронежская область Александр Гусев пожар
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