В Воронежской области сообщили о сокращении площади пожара на нефтебазе
Площадь пожара на нефтебазе, которая подверглась атаке украинских беспилотников, в Лискинском районе Воронежской области за минувшие сутки сократилась, сообщил губернатор региона Александр Гусев в телеграм-канале.
«Пострадавших нет. Обстановка остается под контролем пожарных», — отметил он.
Гусев добавил, что часть пожарных, которые прибыли из других регионов, вместе с техникой уезжают в места постоянной дислокации.
База в Лискинском районе Воронежской области подверглась атаке беспилотников Вооруженных сил Украины (ВСУ) поздно вечером 15 января. Пожар возник из-за упавшего дрона. На тушение огня направили десятки единиц техники и два пожарных поезда. К утру 17 января площадь возгорания составляла 2,8 тыс. кв. м. В тот же день в районе ввели режим чрезвычайной ситуации.
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