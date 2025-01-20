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Военная операция на Украине ,  
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Глава МИД Германии призвала Путина отступить и прекратить конфликт

Сюжет
Военная операция на Украине
Аналена Бербок
Аналена Бербок (Фото: Andreas Gora / Getty Images)

Глава МИД Германии Аналена Бербок заявила, что президент России Владимир Путин должен остановить конфликт. Об этом сообщает телеканал N-tv.

«Когда, наконец, наступит день, которого мы все жаждем, когда Путин прекратит бомбардировки и войска смогут наконец отступить, тогда мы должны гарантировать, что война никогда больше не вспыхнет в Европе», — сказала министр.

По ее словам, Германия является «самой большой страной Европы» и поэтому страна должна нести ответственность за мир. Однако первым шагом к миру должно стать прекращение боевых действий на Украине, убеждена министр. Обеспечить безопасность необходимо не только на Украине, но и в Молдавии и Прибалтике, считает Бербок.

«Все остальные европейцы тоже этого хотят, и именно поэтому мы можем сделать это вместе. Но Путин, наконец, должен это сделать. Прекращение войны — первый шаг», — отметила глава МИД ФРГ.

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Политика
Фото:Jeff J Mitchell / Getty Images

Ранее Der Spiegel узнал о планах главы МИД ФРГ и главы Минобороны ФРГ Бориса Писториуса предоставить Украине пакет военной помощи на сумму €3 млрд, но против этой инициативы выступил канцлер Олаф Шольц.

Главы двух министерств начали работать над новым траншем помощи после распада правящей «светофорной» коалиции в ноябре 2024 года. Они рассчитывают, что до федеральных выборов, которые состоятся в Германии 23 февраля, им удастся согласовать поставки Киеву необходимых вооружений, в том числе дополнительных зенитных ракетных комплексов IRIS-T, колесных гаубиц и артиллерийских боеприпасов.

Как отмечали собеседники Der Spiegel, Бербок и Писториус предлагают обратиться в бюджетный комитет бундестага с просьбой предоставить средства, учитывая «внеплановые расходы». Необходимость в этом Бербок и Писториус объяснили тем, что в последние месяцы позиции Киева на поле боя ухудшились. Кроме того, Берлин считает неясными перспективы военной поддержки со стороны США после возвращения в Белый дом Дональда Трампа. Ранее Берлин уже прибегал к подобным мерам для оказания помощи Украине, отмечали собеседники издания.

Российское Минобороны подчеркивает, что удары наносятся только по военным и энергетическим объектам Украины и связанной с ними инфраструктуре. Россия неоднократно указывала, что готов решить конфликт на Украине при помощи переговоров. Обеспечение Россией своей безопасностиявляется ключевым условием при урегулировании конфликта на Украине, говорил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Предпосылок для завершения конфликта с Украиной или его фазы сейчас нет, говорил Песков в декабре 2024 года. Путин летом называл требования для прекращения огня и начала переговоров, среди них: вывод украинских войск из ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей, признание этих регионов и Крыма в составе России, отказ Украины от вступления в НАТО. Вместе с тем глава государства отмечал, что Москва готова к разумным компромиссам, но не к уступкам и «размену».

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Владимир Путин

политик, президент России
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Олаф Шольц

политик, канцлер Германии
14 июня 1958 года
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