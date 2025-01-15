Несколько районов Херсонской области остались без света
В нескольких районах Херсонской области произошло аварийное отключение электроэнергии, сообщил в своем телеграм-канале губернатор Херсонской области Владимир Сальдо.
Он уточнил, что электричества лишились Скадовский, Голопристанский, Алешкинский, Каланчакский, Чаплынский, Каховский муниципальные округа и Новокаховский городской округ.
Глава региона отметил, что специалисты ГУП «Херсоноблэнерго» приступили к восстановлению электроснабжения.
В ноябре 2024 года Херсонская область столкнулась с временным отключением электроэнергии из-за аварии на высоковольтной линии Джанкой — Мелитополь. В результате инцидента без света остались 172 населенных пункта в Геническом, Новотроицком, Верхнерогачикском, Великолепетихском, Ивановском и Нижнесерогозском муниципальных округах.
Отключение электроэнергии затронуло тогда 137,5 тыс. человек и 40 социальных объектов.
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