Несколько районов Херсонской области остались без света

В нескольких районах Херсонской области произошло аварийное отключение электроэнергии, сообщил в своем телеграм-канале губернатор Херсонской области Владимир Сальдо.

Он уточнил, что электричества лишились Скадовский, Голопристанский, Алешкинский, Каланчакский, Чаплынский, Каховский муниципальные округа и Новокаховский городской округ.

Глава региона отметил, что специалисты ГУП «Херсоноблэнерго» приступили к восстановлению электроснабжения.

В ноябре 2024 года Херсонская область столкнулась с временным отключением электроэнергии из-за аварии на высоковольтной линии Джанкой — Мелитополь. В результате инцидента без света остались 172 населенных пункта в Геническом, Новотроицком, Верхнерогачикском, Великолепетихском, Ивановском и Нижнесерогозском муниципальных округах.

Отключение электроэнергии затронуло тогда 137,5 тыс. человек и 40 социальных объектов.