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Военная операция на Украине ,  
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Несколько районов Херсонской области остались без света

Сюжет
Военная операция на Украине

В нескольких районах Херсонской области произошло аварийное отключение электроэнергии, сообщил в своем телеграм-канале губернатор Херсонской области Владимир Сальдо.

Он уточнил, что электричества лишились Скадовский, Голопристанский, Алешкинский, Каланчакский, Чаплынский, Каховский муниципальные округа и Новокаховский городской округ.

Глава региона отметил, что специалисты ГУП «Херсоноблэнерго» приступили к восстановлению электроснабжения.

Сальдо назвал причину отключения света в Запорожье и Херсонской области
Политика
Фото:Manu Brabo / Getty Images

В ноябре 2024 года Херсонская область столкнулась с временным отключением электроэнергии из-за аварии на высоковольтной линии Джанкой — Мелитополь. В результате инцидента без света остались 172 населенных пункта в Геническом, Новотроицком, Верхнерогачикском, Великолепетихском, Ивановском и Нижнесерогозском муниципальных округах.

Отключение электроэнергии затронуло тогда 137,5 тыс. человек и 40 социальных объектов.

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Теги
Херсонская область Владимир Сальдо энергоавария отключение электричества
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