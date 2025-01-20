В Горловке в результате удара артиллерии пострадали восемь человек

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Восемь мирных жителей пострадали в результате артиллерийского удара Вооруженных сил Украины (ВСУ) по центру Горловки в Донецкой народной республике. Об этом сообщает мэр города Иван Приходько в телеграм-канале.

В 10:00 мск Приходько написал, что под обстрелом ВСУ находится жилой массив «Комсомолец».

В начале января Приходько сообщил, что ВСУ атаковали кассетными боеприпасами жилой массив «Комсомолец» около 10:00 мск. Тогда в результате обстрела города пострадали девять мирных жителей. В середине месяца в городе при атаке украинского дрона погиб водитель автобуса.