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Военная операция на Украине ,  
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В Горловке в результате удара артиллерии пострадали восемь человек

Сюжет
Военная операция на Украине
Фото: сервис «Яндекс.Карты»
Фото: сервис «Яндекс.Карты»

Восемь мирных жителей пострадали в результате артиллерийского удара Вооруженных сил Украины (ВСУ) по центру Горловки в Донецкой народной республике. Об этом сообщает мэр города Иван Приходько в телеграм-канале.

В 10:00 мск Приходько написал, что под обстрелом ВСУ находится жилой массив «Комсомолец».

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Фото:Reuters

В начале января Приходько сообщил, что ВСУ атаковали кассетными боеприпасами жилой массив «Комсомолец» около 10:00 мск. Тогда в результате обстрела города пострадали девять мирных жителей. В середине месяца в городе при атаке украинского дрона погиб водитель автобуса.

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