В Горловке в результате удара артиллерии пострадали восемь человек
Восемь мирных жителей пострадали в результате артиллерийского удара Вооруженных сил Украины (ВСУ) по центру Горловки в Донецкой народной республике. Об этом сообщает мэр города Иван Приходько в телеграм-канале.
В 10:00 мск Приходько написал, что под обстрелом ВСУ находится жилой массив «Комсомолец».
В начале января Приходько сообщил, что ВСУ атаковали кассетными боеприпасами жилой массив «Комсомолец» около 10:00 мск. Тогда в результате обстрела города пострадали девять мирных жителей. В середине месяца в городе при атаке украинского дрона погиб водитель автобуса.
Читайте РБК в Telegram.
Суд вынес приговор адвокатам Навального
Умер Дэвид Линч. Самые известные работы режиссера
Трамп планирует объявить криптовалюту национальным приоритетом
Новая модель обуви принесла Канье Уэсту $2,3 млн всего за сутки
Какой завтрак принесет максимум пользы и не разочарует по вкусу. Советы диетологов
Названы самые выгодные месяцы для отпуска в 2025 году
Какая льготная ипотека будет доступна россиянам в 2025 году
Названы регионы с самыми агрессивными водителями
Топ-10 самых подешевевших автомобилей с пробегом в 2024 году
Овечкин сократил отставание от Гретцки и побил рекорд Ягра
Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов