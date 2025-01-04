Девять жителей Горловки пострадали при обстреле
Девять мирных жителей Горловки в ДНР пострадали после обстрела вооруженными силами Украины (ВСУ), сообщил мэр города Иван Приходько в телеграм-канале.
ВСУ атаковали кассетными боеприпасами жилой массив «Комсомолец» около 10:00 мск. Ранее мэр сообщал о двоих пострадавших, затем их число возросло до девяти.
В конце декабря в Горловке беспилотник атаковал пожарную автоцистерну, пострадавших не было.
До этого, 19 декабря, восемь человек пострадали при взрыве кассетных боеприпасов рядом с городской больницей после обстрела ВСУ.
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