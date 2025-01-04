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Военная операция на Украине ,  
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Девять жителей Горловки пострадали при обстреле

Мэр Приходько: девять жителей Горловки пострадали при обстреле
Сюжет
Военная операция на Украине
Фото: Сергей Аверин / РИА Новости
Фото: Сергей Аверин / РИА Новости

Девять мирных жителей Горловки в ДНР пострадали после обстрела вооруженными силами Украины (ВСУ), сообщил мэр города Иван Приходько в телеграм-канале.

ВСУ атаковали кассетными боеприпасами жилой массив «Комсомолец» около 10:00 мск. Ранее мэр сообщал о двоих пострадавших, затем их число возросло до девяти.

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Фото:Илья Московец / URA.RU / Global Look Press

В конце декабря в Горловке беспилотник атаковал пожарную автоцистерну, пострадавших не было.

До этого, 19 декабря, восемь человек пострадали при взрыве кассетных боеприпасов рядом с городской больницей после обстрела ВСУ.

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ДНР Горловка обстрел ВСУ
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