Мэр Приходько: девять жителей Горловки пострадали при обстреле

Девять жителей Горловки пострадали при обстреле

Фото: Сергей Аверин / РИА Новости

Девять мирных жителей Горловки в ДНР пострадали после обстрела вооруженными силами Украины (ВСУ), сообщил мэр города Иван Приходько в телеграм-канале.

ВСУ атаковали кассетными боеприпасами жилой массив «Комсомолец» около 10:00 мск. Ранее мэр сообщал о двоих пострадавших, затем их число возросло до девяти.

В конце декабря в Горловке беспилотник атаковал пожарную автоцистерну, пострадавших не было.

До этого, 19 декабря, восемь человек пострадали при взрыве кассетных боеприпасов рядом с городской больницей после обстрела ВСУ.