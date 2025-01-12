В Горловке при атаке дрона погиб водитель автобуса
В городе Горловка в ДНР при атаке украинского дрона погиб водитель автобуса, сообщил в телеграм-канале глава республики Денис Пушилин.
Он уточнил, что беспилотник сбросил взрывоопасный предмет на рейсовый автобус в Никитовском районе города. В результате водитель 1970 года рождения получил ранения, несовместимые с жизнью.
Двумя днями ранее, 10 января, атаке подвергся город Светлодарск в ДНР. Пушилин сообщал, что ВСУ ударили по многоквартирному жилому дому, в результате погибли две женщины, еще восемь человек, в том числе девочка-подросток, получили ранения.
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