В Горловке при атаке дрона погиб водитель автобуса

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В городе Горловка в ДНР при атаке украинского дрона погиб водитель автобуса, сообщил в телеграм-канале глава республики Денис Пушилин.

Он уточнил, что беспилотник сбросил взрывоопасный предмет на рейсовый автобус в Никитовском районе города. В результате водитель 1970 года рождения получил ранения, несовместимые с жизнью.

Двумя днями ранее, 10 января, атаке подвергся город Светлодарск в ДНР. Пушилин сообщал, что ВСУ ударили по многоквартирному жилому дому, в результате погибли две женщины, еще восемь человек, в том числе девочка-подросток, получили ранения.