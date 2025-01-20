Рейс из Москвы в Дубай экстренно приземлился в Баку

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Самолет авиакомпании «Аэрофлот», выполнявший рейс SU524 Москва — Дубай, совершил дополнительную посадку в аэропорту Баку из-за ухудшения здоровья пассажирки. Об этом сообщили в пресс-службе авиаперевозчика.

«На борту экипаж предпринял необходимые меры по оказанию ей первой помощи. В Баку пассажирка передана бригаде медицинских работников, которая приняла решение о ее госпитализации», — отметили в компании.

В пресс-службе добавили, что самолет совершил дозаправку и в 8:43 по местному времени (7:43 мск) вылетел в пункт назначения.

В конце декабря 2024 года самолет авиакомпании S7, который летел из Южно-Сахалинска в Новосибирск, совершил вынужденную посадку в аэропорту Братска в Иркутской области из-за смерти пассажира на борту.