Рейс из Москвы в Дубай экстренно приземлился в Баку
Самолет авиакомпании «Аэрофлот», выполнявший рейс SU524 Москва — Дубай, совершил дополнительную посадку в аэропорту Баку из-за ухудшения здоровья пассажирки. Об этом сообщили в пресс-службе авиаперевозчика.
«На борту экипаж предпринял необходимые меры по оказанию ей первой помощи. В Баку пассажирка передана бригаде медицинских работников, которая приняла решение о ее госпитализации», — отметили в компании.
В пресс-службе добавили, что самолет совершил дозаправку и в 8:43 по местному времени (7:43 мск) вылетел в пункт назначения.
В конце декабря 2024 года самолет авиакомпании S7, который летел из Южно-Сахалинска в Новосибирск, совершил вынужденную посадку в аэропорту Братска в Иркутской области из-за смерти пассажира на борту.
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