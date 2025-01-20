 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Общество ,  
0 

Рейс из Москвы в Дубай экстренно приземлился в Баку

Фото: CeltStudio / Shutterstock
Фото: CeltStudio / Shutterstock

Самолет авиакомпании «Аэрофлот», выполнявший рейс SU524 Москва — Дубай, совершил дополнительную посадку в аэропорту Баку из-за ухудшения здоровья пассажирки. Об этом сообщили в пресс-службе авиаперевозчика.

«На борту экипаж предпринял необходимые меры по оказанию ей первой помощи. В Баку пассажирка передана бригаде медицинских работников, которая приняла решение о ее госпитализации», — отметили в компании.

В пресс-службе добавили, что самолет совершил дозаправку и в 8:43 по местному времени (7:43 мск) вылетел в пункт назначения.

Самолет экстренно сел в Ульяновске из-за смерти пассажира в туалете
Общество
Фото:Soeren Stache / dpa / picture-alliance / ТАСС

В конце декабря 2024 года самолет авиакомпании S7, который летел из Южно-Сахалинска в Новосибирск, совершил вынужденную посадку в аэропорту Братска в Иркутской области из-за смерти пассажира на борту.

Читайте РБК в Telegram.

Суд вынес приговор адвокатам Навального

Умер Дэвид Линч. Самые известные работы режиссера

Трамп планирует объявить криптовалюту национальным приоритетом

Новая модель обуви принесла Канье Уэсту $2,3 млн всего за сутки

Какой завтрак принесет максимум пользы и не разочарует по вкусу. Советы диетологов

Названы самые выгодные месяцы для отпуска в 2025 году

Какая льготная ипотека будет доступна россиянам в 2025 году

Названы регионы с самыми агрессивными водителями

Топ-10 самых подешевевших автомобилей с пробегом в 2024 году

Овечкин сократил отставание от Гретцки и побил рекорд Ягра

Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов
Теги
Аэрофлот Баку Азербайджан
Материалы по теме
«Аэрофлот» нарастил перевозки пассажиров на 16,8% в 2024 году
Бизнес
Пассажир следовавшего в Москву рейса напал на женщину и угрожал взрывом
Политика
Самолет S7 экстренно приземлился в Братске из-за смерти пассажира
Общество
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.


 

Лента новостей
Курс евро на 18 января
EUR ЦБ: 104,86 (-0,95) Инвестиции, 17 янв, 18:07 Курс доллара на 18 января
USD ЦБ: 102,41 (+0,04) Инвестиции, 17 янв, 18:07
Стать ценным сотрудником с первого дня работы: план действийPro, 09:57
Над Мелитополем сбили четыре БПЛА самолетного типаПолитика, 09:53
CNN узнал о планах Байдена оставить напутственное письмо для ТрампаПолитика, 09:51
Как выглядят «сувениры» от ХАМАС для израильских заложниц. ВидеоПолитика, 09:49
В деле об обмане ветерана разведки на ₽1 млн появился первый задержанныйОбщество, 09:48
Директора можно наказать за злоупотребление полномочиями. Но есть нюансPro, 09:30
Рейс из Москвы в Дубай экстренно приземлился в БакуОбщество, 09:21
Как пить красиво и осознанно
Новый интенсив РБК Pro об алкоголе
Подробнее
Что мешает BMW стать лидером на рынке электромобилейPro, 09:15
В Казани обломок дрона упал возле жилого домаПолитика, 09:10
Трамп запланировал «шокировать систему» сотней указов в первый деньПолитика, 09:08
Генеративный искусственный интеллект в бизнесе: практические кейсыРБК и GigaChat, 09:07
«РИА Новости» узнало о результатах анализа крови пресс-секретаря ShamanОбщество, 09:00
Суд раскрыл схему ухода O1 Properties от налогов при покупке недвижимостиБизнес, 09:00
Спад продаж в новостройках крупных городов России составил до 46%Недвижимость, 09:00