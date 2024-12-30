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Самолет S7 экстренно приземлился в Братске из-за смерти пассажира

Самолет авиакомпании S7, который летел из Южно-Сахалинска в Новосибирск, совершил вынужденную посадку в аэропорту Братска в Иркутской области из-за смерти пассажира на борту. Об этом ТАСС сообщили в Восточно-Сибирской транспортной прокуратуре.

«Одному из пассажиров стало плохо, он скончался», — отметили в ведомстве.

По данным онлайн-табло аэропорта Толмачево в Новосибирске, самолет Boeing-737 должен прилететь в город в 14:25 по местному времени (10:25 мск).

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В конце сентября в Ульяновске экстренную посадку совершил самолет, следовавший рейсом Москва — Самара, из-за смерти пассажира. Мужчина почувствовал себя плохо еще в столичном аэропорту Внуково, пока ожидал посадку на рейс, но после оказания помощи решил не отменять полет.

В самолете ему снова стало плохо. Он ушел в туалет и долгое время не выходил. Бортпроводники решили открыть дверь. Пассажир был найден без сознания.

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Иркутская область Братск S7
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