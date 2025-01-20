РКН отверг связь новой IT-системы с блокировкой запрещенных сайтов

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Система мониторинга радиочастотного спектра не предназначена для ограничения доступа к запрещенным ресурсам, сообщила пресс-служба РКН в ответ на публикацию газеты «Коммерсантъ».

«Развиваемая ГРЧЦ (Главный радиочастотный центр) система мониторинга радиочастотного спектра предназначена для выявления и устранения радиопомех и не связана с ограничением доступа к запрещенным ресурсам», — говорится в сообщении РКН.

В ведомстве также попросили журналистов публиковать только проверенную информацию.

20 января 2025 года в публикации «Коммерсант» со ссылкой на мнение экспертов сообщил, что «новая IT-система может использоваться, в частности, для контроля за блокировкой запрещенных ресурсов».

Роскомнадзор ранее заявил об отсутствии планов по введению штрафов за использование VPN. В ведомстве подчеркнули, что проект приказа о предоставлении операторами связи данных о пользователях, посещающих запрещенные сайты, не касается VPN и не предполагает введения наказаний.

Член комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Антон Немкин также заявил, что введение штрафов за обход блокировок не рассматривается. «Отслеживать посещение запрещенных ресурсов и штрафовать за это никто не планирует», — отметил он.