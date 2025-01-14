В аэропорту Ижевска ограничили полеты

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Росавиация ввела временные ограничения в аэропорту Ижевска, сообщил представитель ведомства Артем Кореняко в телеграм-канале.

Ранее утром ограничительные меры также установили в аэропортах Нижнекамска, Ульяновска, Пензы, Казани, Саратова.

Около 6:30 утра их вводили также в Калуге и Тамбове, но спустя 40 минут отменили.

В ночь на 14 января после атаки беспилотника загорелась газовая цистерна в пригороде Казани. Возгорание потушили. Также были зафиксированы повреждения на двух промпредприятиях — в Саратове и Энгельсе после массированной атаки дронов, сообщал губернатор Роман Бусаргин.