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Крушение танкеров в Керченском проливе ,  
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За ночь шторм вынес новые скопления мазута на пляжи Анапы

Сюжет
Крушение танкеров в Керченском проливе
Фото: Александр Полегенько / ТАСС
Фото: Александр Полегенько / ТАСС

К утру 19 января шторм вынес на 24 участка пляжей Анапы новые скопления мазута, сообщил оперштаб Краснодарского края в своем телеграм-канале.

В сообщении говорится, что выбросы обнаружили команды из 41 регионального муниципалитета, когда обходили пляжи утром. Сейчас работающие там люди очищают берег у линии воды, собирая в первую очередь новые сгустки мазута.

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Выбросы мазута появились после крушения танкеров «Волгонефть-212» и «Волгонефть-239» в Керченском проливе из-за шторма 15 декабря. В общей сложности они перевозили 9,2 тыс. т мазута.

Ранее губернатор Запорожской области Евгений Балицкий сообщил, что участники ликвидации последствий разлива нефтепродуктов собрали мазут с 72% загрязненного побережья Азовского моря в Запорожской области. Пройдено 10,5 км побережья на Бердянской косе, что составляет 72% от загрязненного участка, и собрано 1058 мешков загрязненного грунта, уточнил он. В то же время губернатор не исключил, что ситуация может усугубиться в том числе к предстоящему курортному сезону из-за штормов, которые могут распространить нефтепродукты по побережью.

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мазут Анапа шторм
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