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Крушение танкеров в Керченском проливе ,  
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Балицкий сообщил о темпах очистки Бердянской косы от мазута

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Крушение танкеров в Керченском проливе
Сотрудники МЧС во время уборки разлитого мазута на береговой линии Бердянской косы,&nbsp;Запорожская область, 13 января 2025 года
Сотрудники МЧС во время уборки разлитого мазута на береговой линии Бердянской косы, Запорожская область, 13 января 2025 года (Фото: Александр Полегенько / ТАСС)

Участники ликвидации последствий разлива нефтепродуктов после крушений танкеров собрали мазут с 72% загрязненного побережья Азовского моря в Запорожской области. Об этом в своем телеграм-канале сообщает губернатор Запорожской области Евгений Балицкий.

Пройдено 10,5 км побережья на Бердянской косе, что составляет 72% от загрязненного участка, и собрано 1058 мешков загрязненного грунта. Фрагменты нефтепродуктов вывозятся на территорию дорожно-строительной компании. В сборе мазута участвуют МЧС России по Запорожской области, волонтеры, сотрудники Росприроднадзора и муниципальное предприятие «Благоустройство города Бердянск». Задействованы 286 человек и 15 единиц техники.

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Также Балицкий заявил, что Азовское побережье выброс затронул в наименьшей степени и что есть все ресурсы для его устранения. В штабе ликвидации сроки очистки загрязненных участков оценили примерно в две недели. В то же время губернатор не исключает, что ситуация может усугубиться в том числе для предстоящего курортного сезона из-за штормов, которые могут распространить нефтепродукты по побережью.

Танкеры «Волгонефть-212» и «Волгонефть-239» потерпели крушение 15 декабря в районе Керченского пролива. В результате происшествия погиб один из членов экипажа судна «Волгонефть-212» и произошел разлив перевозимого мазута в море.

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