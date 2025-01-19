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Политика ,  
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В график Путина на предстоящей неделе включены международные контакты

Зарубин: в графике Путина на предстоящей неделе есть международные контакты
Владимир Путин
Владимир Путин (Фото: Администрация Президента России)

У президента России Владимира Путина запланированы международные контакты на предстоящей неделе, сообщил журналист Павел Зарубин.

Также Путин проведет заседание попечительского совета Московского государственного университета имени М.В. Ломоносова, в этом году учебное учреждение отмечает юбилей — 270 лет.

Из других планов президента — совещание с членами кабинета министров, совещание по экономике, а также наблюдательный совет Агентства стратегических инициатив.

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На уходящей неделе у Путина также состоялось несколько встреч с международными партнерами, в частности, 17 января он и президент Ирана Масуд Пезешкиан по итогам переговоров в Москве подписали двусторонний Договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве. Там говорится о сотрудничестве в сферах безопасности, торговли и экономики, транспорта, мирного использования атомной энергии, здравоохранения, образования, освоения космоса, культурных обменов и проч.

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Владимир Путин

политик, президент России
7 октября 1952 года
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