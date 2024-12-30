Путин наградил деканов трех факультетов МГУ

Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова (Фото: Константин Кокошкин / Global Look Press)

Президент России Владимир Путин присвоил коллективу МГУ орден «За доблестный труд» за большой вклад в подготовку высококвалифицированных специалистов, а также развитие отечественной науки и образования. Соответствующий указ опубликован на официальном портале правовых актов.

Путин также наградил декана журфака МГУ Елену Вартанову орденом Дружбы, а декана экономического факультета Александра Аузана и декана юрфака Александра Голиченкова орденами Почета.

Согласно тексту указа, ордена и медали также получили десятки других преподавателей и сотрудников вуза.

В 2025 году МГУ отпразднует юбилей — 270 лет. Учебное заведение было основано в 1755 году по указу императрицы Елизаветы Петровны.

Осенью 2024 года Путин также наградил коллектив МГИМО орденом Александра Невского за высокие достижения в научно-педагогической деятельности и многолетнюю эффективную подготовку высококвалифицированных специалистов в области международных отношений, мировой экономики, международного права и международной журналистики.