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Общество ,  
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Путин наградил деканов трех факультетов МГУ

Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова
Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова (Фото: Константин Кокошкин / Global Look Press)

Президент России Владимир Путин присвоил коллективу МГУ орден «За доблестный труд» за большой вклад в подготовку высококвалифицированных специалистов, а также развитие отечественной науки и образования. Соответствующий указ опубликован на официальном портале правовых актов.

Путин также наградил декана журфака МГУ Елену Вартанову орденом Дружбы, а декана экономического факультета Александра Аузана и декана юрфака Александра Голиченкова орденами Почета.

Согласно тексту указа, ордена и медали также получили десятки других преподавателей и сотрудников вуза.

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В 2025 году МГУ отпразднует юбилей — 270 лет. Учебное заведение было основано в 1755 году по указу императрицы Елизаветы Петровны.

Осенью 2024 года Путин также наградил коллектив МГИМО орденом Александра Невского за высокие достижения в научно-педагогической деятельности и многолетнюю эффективную подготовку высококвалифицированных специалистов в области международных отношений, мировой экономики, международного права и международной журналистики.

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Владимир Путин

политик, президент России
7 октября 1952 года
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