Путин наградил деканов трех факультетов МГУ
Президент России Владимир Путин присвоил коллективу МГУ орден «За доблестный труд» за большой вклад в подготовку высококвалифицированных специалистов, а также развитие отечественной науки и образования. Соответствующий указ опубликован на официальном портале правовых актов.
Путин также наградил декана журфака МГУ Елену Вартанову орденом Дружбы, а декана экономического факультета Александра Аузана и декана юрфака Александра Голиченкова орденами Почета.
Согласно тексту указа, ордена и медали также получили десятки других преподавателей и сотрудников вуза.
В 2025 году МГУ отпразднует юбилей — 270 лет. Учебное заведение было основано в 1755 году по указу императрицы Елизаветы Петровны.
Осенью 2024 года Путин также наградил коллектив МГИМО орденом Александра Невского за высокие достижения в научно-педагогической деятельности и многолетнюю эффективную подготовку высококвалифицированных специалистов в области международных отношений, мировой экономики, международного права и международной журналистики.
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