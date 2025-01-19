Россия втрое уменьшила экспорт овощей, фруктов и орехов в ЕС

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С января по ноябрь 2024 года Россия поставила в Евросоюз в 2,8 раза меньше фруктов, орехов и овощей и продуктов их переработки, чем за тот же период в 2023 году, сообщило агентство «РИА Новости» со ссылкой на данные Евростата.

Суммарно ЕС закупил этих продуктов у России на €121,1 млн. Из них €84 млн пришлось на овощи, которыми стали в основном бобовые. Вместе с тем ЕС импортировал из России спаржу, баклажаны, сельдерей и прочие овощи (€13,3 млн), огурцы (€11,8 млн), лук (€1 млн), замороженные (€5,8 млн), сушеные (€956 тыс.) и консервированные (€397 тыс.) овощи, томаты (€47 тыс.), а также морковь, репу, свеклу и другие корнеплоды (€34 тыс.).

На продукты переработки Евросоюз потратил около €20 млн, а на фрукты и орехи — €17,1 млн.

При этом орехов Россия экспортировала в ЕС на €14,3 млн, а обработанных фруктов и орехов поставила на €2 млн, ягод — на €450 тыс., яблок и груш — на €307 тыс., сухофруктов — на €18 тыс.

В ноябре 2024 Швеция, Дания, Финляндия, Ирландия, Эстония, Латвия, Литва и Польша направили письмо в Еврокомиссию с предложениями повысить импортные пошлины на товары из России. «Нам нужно делать больше, чтобы поддержать Украину и оказать экономическое давление на Россию. Есть надежда, что мы совместными усилиями затрудним российский экспорт в ЕС и ослабим российскую экономику», — заявил министр помощи и внешней торговли Швеции Бенджамин Доуса.

Повышение пошлин на российские товары в связи с военной операцией на Украине началось в 2022 году. В частности, США и Канада повысили их до 35%. Россия также прибегает к подобным мерам: этим летом она тоже ввела 35-процентные пошлины на некоторые сладости из недружественных стран.