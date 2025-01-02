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Политика ,  
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В Кении заявили о намерении увеличить экспорт чая и кофе в Россию

Власти Кении намерены нарастить объемы продаж чая и кофе в России, сообщил «РИА Новости» посол страны в Москве Питер Мутуку Матуки.

По его словам, в российских регионах наблюдают хороший спрос на кенийскую продукцию.

«Сейчас мы изучаем, может ли текущий объем экспорта быть увеличен в три раза», — сказал Матуки.

Посол отметил, что в Найроби хотят масштабировать экспорт на российский рынок и поставлять также овощи, цветы и другие товары.

Россия начала переговоры о безвизе с Кенией и Чадом
Политика
Фото:Stuart Franklin / Getty Images

В конце июня 2024 года «Известиям» в российских посольствах в Кении и Чаде сообщили, что Россия ведет переговоры об установлении безвизового режима с этими государствами. В том же месяце в МИДе рассказали, что Москва находится в процессе переговоров о безвизовых поездках с девятью странами. Отменить туристические визы для россиян планировали в Зимбабве, Бахрейне и Кувейте.

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