В Курской области после гибели двух детей на пожаре возбудили дело
В поселке Черемисиново Курской области во время пожара погибли два мальчика, одному из которых был один год, а другому — три. Об этом сообщило МЧС.
Пожар произошел в двухквартирном одноэтажном доме. В региональном управлении Следственного комитета рассказали, что дети находились в доме одни.
СК в связи с произошедшим возбудил уголовное дело о причинении смерти по неосторожности — ч. 3 ст. 109 Уголовного кодекса. Эта статья предусматривает до четырех лет лишения свободы.
Прокуратура взяла расследование дела на контроль.
Несколькими днями ранее пожар произошел на северо-востоке Москвы в доме с 47 этажами в ЖК «Савеловский Сити». Там на шестом этаже в одной из квартир загорелись личные вещи и мебель. Загоревшийся этаж покинули восемь человек, о пострадавших не сообщалось.
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