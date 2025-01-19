СК возбудил уголовное дело после гибели двух детей на пожаре в Курской области

В Курской области после гибели двух детей на пожаре возбудили дело

В поселке Черемисиново Курской области во время пожара погибли два мальчика, одному из которых был один год, а другому — три. Об этом сообщило МЧС.

Пожар произошел в двухквартирном одноэтажном доме. В региональном управлении Следственного комитета рассказали, что дети находились в доме одни.

СК в связи с произошедшим возбудил уголовное дело о причинении смерти по неосторожности — ч. 3 ст. 109 Уголовного кодекса. Эта статья предусматривает до четырех лет лишения свободы.

Прокуратура взяла расследование дела на контроль.

Несколькими днями ранее пожар произошел на северо-востоке Москвы в доме с 47 этажами в ЖК «Савеловский Сити». Там на шестом этаже в одной из квартир загорелись личные вещи и мебель. Загоревшийся этаж покинули восемь человек, о пострадавших не сообщалось.