Пожар произошел в ЖК «Савеловский Сити»
На северо-востоке Москвы потушили пожар в жилом комплексе (ЖК) «Савеловский Сити», сообщает «РИА Новости» со ссылкой на пресс-службу МЧС столицы.
«По прибытии пожарно-спасательных подразделений происходило загорание личных вещей и мебели в квартире на шестом этаже 47-этажного жилого дома», — говорится в сообщении. ЖК находится по адресу улица Новодмитровская, дом 2, корпус 7.
Загоревшийся этаж покинули восемь человек, в том числе ребенок.
Телеграм-канал Baza сообщает, что предварительной причиной возгорания, по словам местных жителей, стала свечка, которая упала на занавеску. Огонь успел распространиться на площади 20 кв. м., пишет канал.
Ранее, 12 января, в Химках в Московской области загорелось помещение для производства и хранения пленки. Площадь возгорания составляла 1,2 тыс. квадратов. По данным местных телеграм-каналов, пожар был на улице Рабочей.
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