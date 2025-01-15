Пожар произошел в ЖК «Савеловский Сити»

На северо-востоке Москвы потушили пожар в жилом комплексе (ЖК) «Савеловский Сити», сообщает «РИА Новости» со ссылкой на пресс-службу МЧС столицы.

«По прибытии пожарно-спасательных подразделений происходило загорание личных вещей и мебели в квартире на шестом этаже 47-этажного жилого дома», — говорится в сообщении. ЖК находится по адресу улица Новодмитровская, дом 2, корпус 7.

Загоревшийся этаж покинули восемь человек, в том числе ребенок.

Телеграм-канал Baza сообщает, что предварительной причиной возгорания, по словам местных жителей, стала свечка, которая упала на занавеску. Огонь успел распространиться на площади 20 кв. м., пишет канал.

Ранее, 12 января, в Химках в Московской области загорелось помещение для производства и хранения пленки. Площадь возгорания составляла 1,2 тыс. квадратов. По данным местных телеграм-каналов, пожар был на улице Рабочей.