В Гатчине загорелся завод по производству ацетона
В городе Гатчина Ленинградской области пожар вспыхнул на территории промзоны, сообщает пресс-служба МЧС России в телеграм-канале.
Горит двухэтажное кирпичное здание. В первом сообщении, в 7:40 мск, плошадь пожара составляла 1,6 тыс. «квадратов»; во втором, от 8:19, сотрудники пресс-службы ведомства уточнили, что она выросла до 1,9 тыс. кв. м.
Как уточнила пресс-служба администрации области, пожар возник на заводе по производству ацетона.
«По предварительной информации работники предприятия своевременно покинули опасную зону. В городе производится забор проб воздуха на содержание ПДК АХОВ», — говорится в сообщении.
В тушении участвуют более 50 сотрудников МЧС и 12 единиц техники. Информации о пострадавших нет.
Издание 48.ru также передает свидетельства очевидцев о взрывах. По информации издания сообщило, что возгорание произошло на территории завода по производству ацетона.
Читайте РБК в Telegram.
Как вырастут тарифы за коммунальные услуги в 2025 году
В Италии мэр коммуны запретил жителям болеть
Команда Трампа предупредила Данию о серьезном настрое насчет покупки Гренландии
Правительство Армении одобрило законопроект о вступлении в ЕС
В Россию привезли новый Nissan Juke. Фото, цена и подробности
Каким будет 2025 год для российского виноделия
Как россияне будут отдыхать в 2025 году. Календарь
Банк «Открытие» закрылся
Что ожидает вторичную недвижимость в 2025 году
Экс-информатора ФБР по делу Байдена приговорили к шести годам тюрьмы
Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов