В Гатчине загорелся завод по производству ацетона

Video

В городе Гатчина Ленинградской области пожар вспыхнул на территории промзоны, сообщает пресс-служба МЧС России в телеграм-канале.

Горит двухэтажное кирпичное здание. В первом сообщении, в 7:40 мск, плошадь пожара составляла 1,6 тыс. «квадратов»; во втором, от 8:19, сотрудники пресс-службы ведомства уточнили, что она выросла до 1,9 тыс. кв. м.

Как уточнила пресс-служба администрации области, пожар возник на заводе по производству ацетона.

«По предварительной информации работники предприятия своевременно покинули опасную зону. В городе производится забор проб воздуха на содержание ПДК АХОВ», — говорится в сообщении.

В тушении участвуют более 50 сотрудников МЧС и 12 единиц техники. Информации о пострадавших нет.

Издание 48.ru также передает свидетельства очевидцев о взрывах. По информации издания сообщило, что возгорание произошло на территории завода по производству ацетона.