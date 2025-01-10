 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Общество ,  
0 

В Гатчине загорелся завод по производству ацетона

В Гатчине загорелся завод по производству ацетона
Video

В городе Гатчина Ленинградской области пожар вспыхнул на территории промзоны, сообщает пресс-служба МЧС России в телеграм-канале.

Горит двухэтажное кирпичное здание. В первом сообщении, в 7:40 мск, плошадь пожара составляла 1,6 тыс. «квадратов»; во втором, от 8:19, сотрудники пресс-службы ведомства уточнили, что она выросла до 1,9 тыс. кв. м.

Как уточнила пресс-служба администрации области, пожар возник на заводе по производству ацетона.

Полиция Гатчины задержала студентку за поджог петарды в помещении банка
Общество
Фото:Владимир Андреев / URA.RU / TACC

«По предварительной информации работники предприятия своевременно покинули опасную зону. В городе производится забор проб воздуха на содержание ПДК АХОВ», — говорится в сообщении.

В тушении участвуют более 50 сотрудников МЧС и 12 единиц техники. Информации о пострадавших нет.

Издание 48.ru также передает свидетельства очевидцев о взрывах. По информации издания сообщило, что возгорание произошло на территории завода по производству ацетона. 

Читайте РБК в Telegram.

Как вырастут тарифы за коммунальные услуги в 2025 году

В Италии мэр коммуны запретил жителям болеть

Команда Трампа предупредила Данию о серьезном настрое насчет покупки Гренландии

Правительство Армении одобрило законопроект о вступлении в ЕС

В Россию привезли новый Nissan Juke. Фото, цена и подробности

Каким будет 2025 год для российского виноделия

Как россияне будут отдыхать в 2025 году. Календарь

Банк «Открытие» закрылся

Что ожидает вторичную недвижимость в 2025 году

Экс-информатора ФБР по делу Байдена приговорили к шести годам тюрьмы

Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов
Теги
пожар Гатчина Ленинградская область МЧС
Материалы по теме
Гатчина стала столицей Ленинградской области
Политика
Полиция Гатчины задержала студентку за поджог петарды в помещении банка
Общество
В Гатчине завели дело после нападения со страйкбольной гранатой на фурри
Общество
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 10 января
EUR ЦБ: 105,09 (—) Инвестиции, 09 янв, 18:07 Курс доллара на 10 января
USD ЦБ: 102,29 (—) Инвестиции, 09 янв, 18:07
Bloomberg рассказал, зачем Трампу ГренландияПолитика, 09:30
Почему Nvidia решила помочь открыть ИИ-центр в НидерландахPro, 09:30
Как компании попадают в поле зрения ФНС, пытаясь сэкономить на налогахPro, 09:16
FT узнала, что ЕС беспокоит риск отмены Трампом санкций против РоссииПолитика, 09:13
В Гатчине загорелся завод по производству ацетонаОбщество, 09:12
Власти назвали сроки начала подачи воды в БарнаулеОбщество, 09:09
Крупнейший морской угольный терминал предупредил о рисках недозагрузкиБизнес, 09:00
Как пить красиво и осознанно
Новый интенсив РБК Pro об алкоголе
Подробнее
Бывших топ-менеджеров «Роснано» объявили в международный розыскОбщество, 08:43
Кросби вышел на девятое место в списке лучших бомбардиров в истории НХЛСпорт, 08:38
Суд оштрафовал мужчину за нацистское приветствие в московском метроОбщество, 08:36
«Готовьтесь к неопределенности». Какие «серые лебеди» ждут мир в 2025-мPro, 08:35
Дело о взыскании с Блиновской ₽1,1 млрд по налогам прекращеноОбщество, 08:16
Миллионер объявил о крахе бизнеса на $1 млрд в Британии и пропалБизнес, 08:12
Инвесторы вложили в фонды денежного рынка рекордные ₽228 млрдФинансы, 08:00