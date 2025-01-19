В Нигерии при взрыве бензовоза погибли 70 человек

В Нигерии в результате взрыва бензовоза с последующим пожаром погибли более 70 человек, не менее 56 пострадали, сообщает нигерийское Национальное агентство по чрезвычайным ситуациям (NEMA) в соцсети Х.

Взрыв произошел после того, как автоцистерна попала в аварию. Она произошла на скоростной трассе Абуджа — Кадуна утром 18 января, напротив автозаправочной станции Баддеги. На фотографии, которую опубликовало NEMA, видно, что бензовоз опрокинулся на бок.

После аварии была предпринята попытка перелить содержимое автоцистерны в другую машину, однако во время этого процесса бензин попал на генератор, который использовался для питания процесса перекачки. В результате произошел взрыв и начался пожар.

По данным NEMA, жертвами стали местные жители и случайные прохожие. В Федеральном корпусе безопасности дорожного движения (FRSC) страны сообщили, что большая часть погибших — люди, которые после аварии и разлива бензина прибежали на место происшествия, чтобы собрать топливо.

Неделей ранее взрыв произошел на заправочной станции в йеменской провинции Аль-Байда. Он вызвал цепную реакцию, вследствие чего огонь охватил еще две заправки, стоявшие по соседству, а также несколько складов. В результате погибли не менее десяти человек, более 65 получили ранения.