В Чехии шесть человек погибли при взрыве газового баллона в ресторане
В ресторане в чешском городе Мост произошел взрыв газового баллона с последующим пожаром, в результате погибли шесть человек, сообщил министр внутренних дел Чехии Вит Ракушан в соцсети Х.
Баллон с пропан-бутаном взорвался в кафе Kojot вечером в субботу, 11 января. Ракушан рассказал, что в результате произошедшего также есть раненые, однако не уточнил их число. TN Nova со ссылкой на представителя полиции пишет, что четыре человека получили серьезные ранения и еще около десяти — легкие.
Во время пожара были эвакуированы посетители ресторана и жители дома, примыкающего к нему. Всего пожарные вывели около 30 человек, уточнил Ракушан.
Чешская полиция сообщила, что расследует причины и обстоятельства произошедшего. Denik.cz отмечает, что пожар в ресторане, вероятно, начался после того, как был опрокинут газовый обогреватель.
В конце декабря взрыв газа произошел в четырехэтажном жилом доме в провинции Коджаэли на северо-западе Турции. После взрыва начался пожар, который вскоре удалось потушить. В результате инцидента пострадали 13 человек.
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