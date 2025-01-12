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Общество ,  
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Не менее десяти человек погибли при взрыве на заправке в Йемене

Не менее десяти человек погибли при взрыве на заправке в Йемене
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Не менее 10 человек погибли и более 65 получили ранения в результате взрыва на заправочной станции в йеменской провинции Аль-Байда, передает «Синьхуа» со ссылкой на представителя местного правительства.

«Взрыв произошел на заправочной станции в районе Захер, вызвав цепную реакцию, в результате которой пламя охватило две соседние заправочные станции и близлежащие коммерческие склады», — рассказал чиновник на условиях анонимности.

По его словам, следователям еще предстоит установить точную причину взрыва.

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Фото:СК России по Республике Дагестан

Ранее в России владельца АЗС в Дагестане, на которой в сентябре 2024 года произошел взрыв, перевели под домашний арест. Мера пресечения предпринимателю избрана до 26 февраля.

В результате сентябрьского взрыва здание заправки оказалось разрушено, еще несколько автомобилей получили повреждения. Погибли 13 человек, 23 получили травмы.

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