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Падение режима Асада ,  
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Компания из России приостановила поставки зерна в Сирию

Сюжет
Падение режима Асада
Фото: Николай Гынгазов / Global Look Press
Фото: Николай Гынгазов / Global Look Press

Российская компания «СТГ Инжиниринг» приостановила поставки российской пшеницы в Сирию после свержения правительства Башара Асада, но готова возобновить их после налаживания отношений с новыми сирийскими властями. Об этом ТАСС сообщил генеральный директор компании Дмитрий Трифонов.

«Мы три года поставляли пшеницу в Сирию, ежемесячный объем поставок составлял 1,1 млн т <…> Сейчас поставки полностью прекратились», — сказал он. По словам Трифонова, это была почти половина от объема российских поставок.

Гендиректор отметил, что долг Сирии перед компанией за поставки зерна составляет $116 млн, при этом «СТГ Инжиниринг» продавала стране пшеницу за $345 за тонну, что «немного выше рынка, но поставки осуществлялись без предоплаты» и без гарантий со стороны Дамаска.

Трифонов добавил, что компания готова возобновить поставки пшеницы в Сирию, но пока поставщику не удалось наладить контакты с новым правительством страны.

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Дамаск, Сирия

В конце октября сирийские повстанцы начали наступление в Сирии. В ночь на 8 декабря они захватили Дамаск. Асад бежал из страны. Вместе с семьей он прилетел в Москву и получил в России убежище.

Ранее о приостановках поставок пшеницы из России в Сирию писал Reuters. Тогда источник РБК на зерновом рынке подтвердил остановку поставок, так как в Сирии сейчас «не с кем взаимодействовать».

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Башар Асад

политик, экс-президент Сирии
11 сентября 1965 года
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