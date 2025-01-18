Большинство приглашенных на инаугурацию Трампа пропустит ее

Рабочие готовят ротонду Капитолия США для инаугурации избранного президента Дональда Трампа на второй срок, Вашингтон (Фото: Kayla Bartkowski / Getty Images)

Из-за переноса инаугурации избранного президента США Дональда Трампа в закрытую ротонду Капитолия большая часть гостей с пригласительными билетами не сможет присутствовать на церемонии. Об этом пишет ABC News со ссылкой на Объединенный комитет американского конгресса по инаугурации.

«Большинство гостей с билетами не смогут лично присутствовать на церемонии. Присутствовать лично смогут те, у кого есть билеты на президентскую трибуну, а также члены Конгресса», — говорится в сообщении комитета.

Трансляция церемонии и парада будет идти в спортивно-развлекательном комплексе в Вашингтоне Capital One Arena.

О том, что церемония инаугурации пройдет в помещении, а не на открытом воздухе, как планировалось, Трамп написал в своем посте в социальной сети Truth Social 17 января.

В качестве причины изменения места политик назвал прогноз аномально низкой температуры в Вашингтоне в этот день. Инаугурация назначена на 20 января.

Самая холодная температура в день инаугурации президента в истории США была в 1985 году, когда Рональд Рейган вступал в должность главы государства во второй раз. Церемонию, запланированную на 21 января, из-за экстремально низкой температуры перенесли в помещение, а традиционный парад отменили. В полдень температура на улице была около -14°C. Утром термометры показывали -20°C, а днем воздух прогрелся лишь до -8°C. Сильный ветер усиливал ощущение холода, создавая температурный эффект от -23 до -29°C.

Согласно прогнозам, столицу США накроет сильный арктический холод, а температура с учетом ветра может достигнуть рекордных минимальных значений. Трамп отметил, что опасается за безопасность и здоровье участников мероприятия, включая сотрудников правоохранительных органов, сотен тысяч сторонников, полицейских собак и лошадей.