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Возвращение Трампа в Белый дом ,  
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Большинство приглашенных на инаугурацию Трампа пропустит ее

Конгресс США: перенос инаугурации Трампа привел к потере пригласительных билетов
Сюжет
Возвращение Трампа в Белый дом
Рабочие готовят ротонду Капитолия США для инаугурации избранного президента Дональда Трампа на второй срок, Вашингтон
Рабочие готовят ротонду Капитолия США для инаугурации избранного президента Дональда Трампа на второй срок, Вашингтон (Фото: Kayla Bartkowski / Getty Images)

Из-за переноса инаугурации избранного президента США Дональда Трампа в закрытую ротонду Капитолия большая часть гостей с пригласительными билетами не сможет присутствовать на церемонии. Об этом пишет ABC News со ссылкой на Объединенный комитет американского конгресса по инаугурации.

«Большинство гостей с билетами не смогут лично присутствовать на церемонии. Присутствовать лично смогут те, у кого есть билеты на президентскую трибуну, а также члены Конгресса», — говорится в сообщении комитета.

Трансляция церемонии и парада будет идти в спортивно-развлекательном комплексе в Вашингтоне Capital One Arena.

Инаугурацию Трампа перенесли в помещение из-за аномального прогноза
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Ротонда Капитолия США в Вашингтоне

О том, что церемония инаугурации пройдет в помещении, а не на открытом воздухе, как планировалось, Трамп написал в своем посте в социальной сети Truth Social 17 января.

В качестве причины изменения места политик назвал прогноз аномально низкой температуры в Вашингтоне в этот день. Инаугурация назначена на 20 января.

Самая холодная температура в день инаугурации президента в истории США была в 1985 году, когда Рональд Рейган вступал в должность главы государства во второй раз. Церемонию, запланированную на 21 января, из-за экстремально низкой температуры перенесли в помещение, а традиционный парад отменили.

В полдень температура на улице была около -14°C. Утром термометры показывали -20°C, а днем воздух прогрелся лишь до -8°C. Сильный ветер усиливал ощущение холода, создавая температурный эффект от -23 до -29°C.

Согласно прогнозам, столицу США накроет сильный арктический холод, а температура с учетом ветра может достигнуть рекордных минимальных значений. Трамп отметил, что опасается за безопасность и здоровье участников мероприятия, включая сотрудников правоохранительных органов, сотен тысяч сторонников, полицейских собак и лошадей.

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Дональд Трамп

45-й президент США, предприниматель, политик
14 июня 1946 года
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