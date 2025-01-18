В Петербурге число погибших после падения машины в канал выросло до двух

Фото: МЧС России

Вторая женщина, которая находилась в упавшем в Обводный канал Mercedes, скончалась в больнице, сообщили в пресс-службе регионального главка МВД.

«В ходе спасательных мероприятий сотрудниками МЧС из автомобиля была извлечена 14-летняя девочка, которая скончалась на месте аварии, ее 37-летняя мать, водитель автомобиля была в тяжелом состоянии доставлена в больницу, где впоследствии также скончалась», — говорится в сообщении.

Авария произошла днем 18 января. У дома 72 по набережной Обводного канала Skoda столкнулась с Mercedes, в результате чего вторая машина перелетела через бордюр, снесла ограждение и слетела в воду.

Одна из женщин погибла сразу, другую госпитализировали.

Автомобиль из воды достали с помощью автокрана.