В Петербурге женщина погибла после падения машины в канал
В Санкт-Петербурге погибла одна из двух женщин, которые находились в упавшей в Обводной канал легковой машине. Об этом сообщило МЧС России.
Другую женщину спасатели вытащили на берег, она госпитализирована.
Автомобиль из воды достали с помощью автокрана.
Авария произошла днем 18 января. У дома 72 по набережной Обводного канала Skoda столкнулась с Mercedes, в результате чего вторая машина перелетела через бордюр, снесла ограждение и слетела в воду.
В ночь на 18 января также в Петербурге еще одна машина упала в воду — в реку Фонтанку. Водитель внедорожника ехал на большой скорости, его заметили сотрудники ГАИ и начали преследование. Тот не справился с управлением, в результате автомобиль пробил ограждение и слетел в Фонтанку. В машине находились три человека, их вытащили и госпитализировали.
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