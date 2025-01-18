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В Петербурге женщина погибла после падения машины в канал

В Петербурге женщина погибла после падения машины в канал
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В Санкт-Петербурге погибла одна из двух женщин, которые находились в упавшей в Обводной канал легковой машине. Об этом сообщило МЧС России.

Другую женщину спасатели вытащили на берег, она госпитализирована.

Автомобиль из воды достали с помощью автокрана.

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Авария произошла днем 18 января. У дома 72 по набережной Обводного канала Skoda столкнулась с Mercedes, в результате чего вторая машина перелетела через бордюр, снесла ограждение и слетела в воду.

В ночь на 18 января также в Петербурге еще одна машина упала в воду — в реку Фонтанку. Водитель внедорожника ехал на большой скорости, его заметили сотрудники ГАИ и начали преследование. Тот не справился с управлением, в результате автомобиль пробил ограждение и слетел в Фонтанку. В машине находились три человека, их вытащили и госпитализировали.

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Санкт-Петербург автокатастрофа вода
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