В совет по криптовалюте при Трампе войдет экс-футболист

Бо Хайнсу 29 лет, он имеет юридическое образование и является выпускником Йеля. Он займется «стимулированием инноваций и роста в сфере цифровых активов», а также обеспечением лидеров отрасли необходимыми ресурсами

Бо Хайнс (Фото: Allison Joyce / Getty Images)

Избранный президент США Дональд Трамп решил назначить Бо Хайнса исполнительным директором совета по криптовалюте в своей новой администрации. Об этом он написал в социальной сети Truth Social.

«Бо Хайнс будет исполнительным директором президентского совета помощников по цифровым валютам («Криптосовет»), новой консультативной группы, состоящей из светил криптоиндустрии и возглавляемой нашим криптоцарем Дэвидом Саксом», — сказано в сообщении.

Хайнс будет работать над такими задачами, как «стимулирование инноваций и роста в сфере цифровых активов, а также обеспечение лидеров отрасли необходимыми для достижения успеха ресурсами».

Роберту «Бо» Хайнсу 29 лет, он — выпускник Йельского университета и школы права Университета Уэйк-Форест. Он играл в американский футбол за команду колледжа «Волчья Стая» Северной Каролины, а также команду «Йельские бульдоги, когда учился в вузе. В 2022 году баллотировался в палату представителей США от штата Северная Каролина от республиканцев.

Трамп выбрал Сакса на должность «царя» по вопросам искусственного интеллекта (ИИ) и криптовалюты в начале декабря. Это новая должность американской администрации. Такая консультативная группа, как «Криптосовет», также создается впервые. По данным Bloomberg, у Сакса нет глубоких связей ни в одной из названных сфер.

Непосредственно взаимодействовать с Саксом и «Криптосоветом» будут Майкл Крациос — будущий глава управления научно-технической политики Белого дома (OSTP) и помощник президента США по науке и технологиям, а также Линн Паркер — новый исполнительный директор президентского совета по науке и технологиям (PCAST) и советник директора управления научно-технической политики.

Трамп неоднократно высказывался в поддержку криптовалют. В июле, еще до переизбрания, он объявил о планах сделать США «биткоин-сверхдержавой» и «криптостолицей планеты». Трамп пообещал обеспечить, чтобы власти не распродавали активы в биткоинах и создали стратегический резерв этой криптовалюты в стране.