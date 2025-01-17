В районе с горящей нефтебазой в Воронежской области ввели режим ЧС
Власти Воронежской области ввели в Лискинском районе режим чрезвычайной ситуации (ЧС) для более оперативного устранения пожара на нефтебазе, которая подверглась атаке дронов Вооруженных сил Украины (ВСУ) 15 января. Об этом сообщает губернатор региона Александр Гусев.
«Для населения и объектов экономики вблизи очага на данный момент опасности нет. <...> Сейчас качество воздуха находится в пределах нормы», — отметил он.
Губернатор добавил, что пострадавших нет, на месте работает крупная группировка МЧС России.
База в Лискинском районе Воронежской области подверглась атаке украинских беспилотников поздно вечером 15 января. Пожар произошел из-за упавшего дрона. На тушение пожара направили десятки единиц техники и два пожарных поезда. К утру 17 января площадь пожара составляла 2,8 тыс. кв. м.
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