В Тульской области потушили начавшийся после атаки БПЛА пожар

Дмитрий Миляев (справа) осматривает территории падения обломков БПЛА (Фото: dmilyaev / Telegram)

Возгорание емкости с горюче-смазочными материалами (ГСМ) после атаки беспилотников Вооруженных сил Украины (ВСУ) в ночь на 18 января ликвидировано, сообщил губернатор региона Дмитрий Миляев в телеграм-канале.

«К настоящему моменту открытое горение ликвидировано. Пострадавших нет», — написал он.

Миляев добавил, что подразделения МЧС продолжают проливку емкости.

В ночь на 18 января об опасности атаки дронов сообщили в Тульской, Смоленской и Воронежской областях.

Тульская область также подверглась массированной атаке беспилотников ВСУ в ночь на 14 января. Тогда над регионом сбили 16 дронов. Никто не пострадал.