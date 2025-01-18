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Военная операция на Украине ,  
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В Тульской области потушили начавшийся после атаки БПЛА пожар

Сюжет
Военная операция на Украине
Дмитрий Миляев (справа)&nbsp;осматривает территории падения обломков БПЛА
Дмитрий Миляев (справа) осматривает территории падения обломков БПЛА (Фото: dmilyaev / Telegram)

Возгорание емкости с горюче-смазочными материалами (ГСМ) после атаки беспилотников Вооруженных сил Украины (ВСУ) в ночь на 18 января ликвидировано, сообщил губернатор региона Дмитрий Миляев в телеграм-канале.

«К настоящему моменту открытое горение ликвидировано. Пострадавших нет», — написал он.

Миляев добавил, что подразделения МЧС продолжают проливку емкости.

Тульский губернатор сообщил о возгорании емкости ГСМ из-за атаки дрона
Политика
Фото:Евгений Курсков / ТАСС

В ночь на 18 января об опасности атаки дронов сообщили в Тульской, Смоленской и Воронежской областях.

Тульская область также подверглась массированной атаке беспилотников ВСУ в ночь на 14 января. Тогда над регионом сбили 16 дронов. Никто не пострадал.

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Тульская область дроны пожар
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