В Тульской области потушили начавшийся после атаки БПЛА пожар
Возгорание емкости с горюче-смазочными материалами (ГСМ) после атаки беспилотников Вооруженных сил Украины (ВСУ) в ночь на 18 января ликвидировано, сообщил губернатор региона Дмитрий Миляев в телеграм-канале.
«К настоящему моменту открытое горение ликвидировано. Пострадавших нет», — написал он.
Миляев добавил, что подразделения МЧС продолжают проливку емкости.
В ночь на 18 января об опасности атаки дронов сообщили в Тульской, Смоленской и Воронежской областях.
Тульская область также подверглась массированной атаке беспилотников ВСУ в ночь на 14 января. Тогда над регионом сбили 16 дронов. Никто не пострадал.
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