В Тульской области 10 человек пострадали в ДТП с маршруткой
Десять человек пострадали в результате столкновения легковой машины и маршрутного автобуса на 61-м километре автодороги Тула — Белев в Тульской области. Об этом сообщает пресс-служба МЧС России.
«Шесть человек госпитализированы, еще четверым оказана медицинская помощь на месте», — говорится в сообщении.
В середине января автобус, следовавший по маршруту Краснодар — Донецк, в салоне которого находились 37 человек, потерял управление, съехал с трассы и перевернулся. В результате ДТП три пассажира погибли и 33 получили травмы различной степени тяжести.
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