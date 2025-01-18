В Тульской области 10 человек пострадали в ДТП с маршруткой

Фото: МЧС России

Десять человек пострадали в результате столкновения легковой машины и маршрутного автобуса на 61-м километре автодороги Тула — Белев в Тульской области. Об этом сообщает пресс-служба МЧС России.

«Шесть человек госпитализированы, еще четверым оказана медицинская помощь на месте», — говорится в сообщении.

В середине января автобус, следовавший по маршруту Краснодар — Донецк, в салоне которого находились 37 человек, потерял управление, съехал с трассы и перевернулся. В результате ДТП три пассажира погибли и 33 получили травмы различной степени тяжести.