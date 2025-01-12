Число пострадавших в ДТП с автобусом в ДНР выросло до 33
Число пострадавших в аварии с рейсовым автобусом, которая произошла в районе города Иловайск в Донецкой народной республике, выросло до 33, сообщает пресс-служба МВД по региону в телеграм-канале.
«В результате аварии три пассажира погибли и 33 получили травмы различной степени тяжести», — говорится в сообщении.
За нарушение правил дорожного движения, которое повлекло по неосторожности смерть более двух человек, на водителя автобуса завели уголовное дело по ч. 5 ст. 264 Уголовного кодекса. 59-летнему мужчине грозит до семи лет лишения свободы.
Автобус, в салоне которого находились 37 человек, следовал по маршруту Краснодар — Донецк. По дороге он потерял управление, съехал с трассы и перевернулся.
По данным МВД, четверо из пострадавших — дети. Глава региона Денис Пушилин писал ранее, что пострадали три ребенка.
Читайте РБК в Telegram.
В Сочи произошло землетрясение
Как выглядит и что таит в себе Гренландия
Мужчина в Ярославле упал с 19 этажа и выжил. Видео
Marca узнала о переговорах Месси по новому контракту
Как вырастут тарифы за коммунальные услуги в 2025 году
Как тушат пожары в Калифорнии. Видео
Рейтинг лучших акций 2024 года
Как россияне будут отдыхать в 2025 году. Календарь
Крупные города с самым подорожавшим жильем. Список
Самые продаваемые машины в России в 2024 году. Список
Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов