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Общество ,  
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Число пострадавших в ДТП с автобусом в ДНР выросло до 33

Фото: news_mvddnr / Telegram
Фото: news_mvddnr / Telegram

Число пострадавших в аварии с рейсовым автобусом, которая произошла в районе города Иловайск в Донецкой народной республике, выросло до 33, сообщает пресс-служба МВД по региону в телеграм-канале.

«В результате аварии три пассажира погибли и 33 получили травмы различной степени тяжести», — говорится в сообщении.

За нарушение правил дорожного движения, которое повлекло по неосторожности смерть более двух человек, на водителя автобуса завели уголовное дело по ч. 5 ст. 264 Уголовного кодекса. 59-летнему мужчине грозит до семи лет лишения свободы.

Пушилин сообщил о еще двух пострадавших в ДТП с рейсовым автобусом в ДНР
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Фото:news_mvddnr / Telegram

Автобус, в салоне которого находились 37 человек, следовал по маршруту Краснодар — Донецк. По дороге он потерял управление, съехал с трассы и перевернулся.

По данным МВД, четверо из пострадавших — дети. Глава региона Денис Пушилин писал ранее, что пострадали три ребенка.

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