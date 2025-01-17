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Общество ,  
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Генконсульство сообщило о пострадавших в ДТП на Шри-Ланке россиянах

Двое россиян остаются в тяжелом состоянии после ДТП с автобусом на Шри-Ланке
Фото: Ajit Wick / Fotodom / Shutterstock
Фото: Ajit Wick / Fotodom / Shutterstock

Двое российских туристов, пострадавших в ДТП с автобусом и цементовозом на юге Шри-Ланки, находятся в тяжелом состоянии. Об этом сообщается в телеграм-канале российского генконсульства островного государства.

«Всего пострадало 12 наших граждан, двое из них находятся в тяжелом состоянии», — говорится в сообщении.

По данным генконсульства, речь идет об автобусе, который ехал на экскурсию, организованную местным туроператором. Завтра, 18 января, по поручению российского посла в Шри-Ланке заведующий генконсульством отправится в больницу, чтобы навестить пострадавших соотечественников. Впоследствии дипломаты проинформируют общественность об итогах поездки.

По информации местного портала Adaderana, авария произошла в южной провинции Хамбантота. Автобус на большой скорости врезался в заднюю часть цементовоза. Всего в автобусе находились 30 россиян. Водитель погиб, еще 19 человек ранены.

В Шри-Ланке столкнулись цементовоз и автобус с туристами из России
Общество
Фото:Chamila Karunarathne / EPA / ТАСС

РБК направил запрос в посольство России на Шри-Ланке.

2 января автобус с российскими туристами попал в ДТП в Таиланде. Автобус врезался в ограждение пункта взимания платы. По предварительной версии, водитель не справился с управлением. Пострадали около 30 человек, некоторых из них доставили в больницу. По предварительным данным, 74-летний водитель автобуса не справился с управлением из-за гололеда: автобус вылетел в поле и упал на бок.

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Шри-Ланка ДТП экскурсия погибшие пассажиры новости РБК
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