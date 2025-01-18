У кормы потерпевшего крушение танкера собрали около 14 т мазута
У кормы потерпевшего крушение танкера «Волгонефть-239» собрано около 14 т мазута, сообщает пресс-служба МЧС России в телеграм-канале.
Сбор мазута у кормы танкера «Волгонефть-239» продолжается, добавили в ведомстве. В акватории Керченского пролива вдоль берега, в том числе в портах Анапы и Севастополя, собраны 16,27 т нефтесодержащих отходов.
Танкеры «Волгонефть-212» и «Волгонефть-239» потерпели крушение в Керченском проливе из-за шторма 15 декабря. Отмечалось, что в общей сложности они перевозили 9,2 тыс. т мазута.
Работы по откачке мазута из танкера «Волгонефть-239» у мыса Панагия в Краснодарском крае начались накануне. Вокруг корпуса судна также построили искусственную насыпь протяженностью 400 м, которая защищает его от штормов и предотвращает утечку нефтепродуктов в открытое море. Для перекачки мазута используются два судовых насоса и электронасосный агрегат, а откачанный мазут подается в битумовозы.
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