В Севастополе волонтеры приостановили уборку мазута из-за непогоды
Волонтеры приостановили работу по очистке берега от мазута из-за ухудшения погодных условий в Севастополе. Об этом сообщил губернатор Михаил Развожаев.
«Ликвидацией последствий занимается только спасательная служба Севастополя. Специалисты работают в районе «Нашего паруса» (комплекс апартаментов. — РБК)», — отметил он.
Развожаев добавил, что в районе гостиницы «Серебряный бриз» в Каче работы завершены, весь загрязненный грунт был собран и вывезен.
Крушение танкеров «Волгонефть-212» и «Волгонефть-239» произошло 15 декабря 2024 года. На их борту находилось 9,2 тыс. т мазута, значительная часть которого вылилась в Черное море. Топливо вынесло на побережье Крыма и Краснодарского края. В этих регионах продолжаются работы по очистке загрязненного берега от нефтепродуктов.
Утром 17 января начался первый этап откачки мазута из танкера «Волгонефть-239» у мыса Панагия в Краснодарском крае. В Минтрансе отметили, что строительство временной подъездной дороги к месту ЧС и обваловку кормы танкера уже завершили. Теперь вокруг корпуса судна устроена искусственная насыпь протяженностью 400 м, которая защищает его от штормов и предотвращает утечку нефтепродуктов в открытое море.
Читайте РБК в Telegram.
Суд вынес приговор адвокатам Навального
Умер Дэвид Линч. Самые известные работы работы режиссера
Трамп планирует объявить криптовалюту национальным приоритетом
Новая модель обуви принесла Канье Уэсту $2,3 млн всего за сутки
Какой завтрак принесет максимум пользы и не разочарует по вкусу. Советы диетологов
Названы самые выгодные месяцы для отпуска в 2025 году
Какая льготная ипотека будет доступна россиянам в 2025 году
Названы регионы с самыми агрессивными водителями
Топ-10 самых подешевевших автомобилей с пробегом в 2024 году
Овечкин сократил отставание от Гретцки и побил рекорд Ягра
Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов