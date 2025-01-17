В Севастополе волонтеры приостановили уборку мазута из-за непогоды

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Волонтеры приостановили работу по очистке берега от мазута из-за ухудшения погодных условий в Севастополе. Об этом сообщил губернатор Михаил Развожаев.

«Ликвидацией последствий занимается только спасательная служба Севастополя. Специалисты работают в районе «Нашего паруса» (комплекс апартаментов. — РБК)», — отметил он.

Развожаев добавил, что в районе гостиницы «Серебряный бриз» в Каче работы завершены, весь загрязненный грунт был собран и вывезен.

Крушение танкеров «Волгонефть-212» и «Волгонефть-239» произошло 15 декабря 2024 года. На их борту находилось 9,2 тыс. т мазута, значительная часть которого вылилась в Черное море. Топливо вынесло на побережье Крыма и Краснодарского края. В этих регионах продолжаются работы по очистке загрязненного берега от нефтепродуктов.

Утром 17 января начался первый этап откачки мазута из танкера «Волгонефть-239» у мыса Панагия в Краснодарском крае. В Минтрансе отметили, что строительство временной подъездной дороги к месту ЧС и обваловку кормы танкера уже завершили. Теперь вокруг корпуса судна устроена искусственная насыпь протяженностью 400 м, которая защищает его от штормов и предотвращает утечку нефтепродуктов в открытое море.