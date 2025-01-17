Начался первый этап откачки мазута из танкера «Волгонефть-239»
Морспасслужба начала первый этап откачки мазута из танкера «Волгонефть-239» у мыса Панагия в Краснодарском крае, сообщила пресс-служба Минтранса.
В министерстве отметили, что строительство временной подъездной дороги к месту ЧС и обваловку кормы танкера уже завершили. Теперь вокруг корпуса судна устроена искусственная насыпь протяженностью 400 м, которая защищает его от штормов и предотвращает утечку нефтепродуктов в открытое море.
Кроме того, дно обследовали водолазы, они герметизировали все возможные места утечек, а само судно обнесли боновым ограждением. «Перед откачкой сделано все, чтобы не допустить разлива мазута», — говорится в сообщении.
Для перекачки мазута будут использовать два судовых насоса и электронасосный агрегат. С помощью этого оборудования мазут будут подавать в битумовозы.
Битумовоз — специализированный автомобиль с обогреваемой цистерной для перевозки жидких битумных материалов.
«На танкере восстановлено поврежденное в результате аварии оборудование, которое позволит произвести разогрев мазута. Сейчас специалисты Морспасслужбы уже начали данную операцию, которая будет непрерывной», — сказал глава Минтранса Роман Старовойт.
По его словам, после того как общий объем мазута достигнет температуры 45 градусов, можно переходить к следующему этапу — откачке груза в битумовозы, которые будут подъезжать к танкеру по насыпи.
Чтобы избежать перебоев в подаче мазута и затруднений в движении техники, в операции планируется задействовать до десяти битумовозов. Также в Минтрансе заявили, что все работы будут выполняться только при благоприятных погодных условиях. Откачку мазута завершат до конца января.
15 декабря в Керченском проливе из-за шторма потерпели крушение танкеры «Волгонефть-212» и «Волгонефть-239», перевозившие в общей сложности 9,2 тыс. т мазута. По оценке Минприроды, в Черное море попало около 4 тыс. т нефтепродуктов. Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев говорил, что на дне лежит около 5 тыс. т мазута.
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