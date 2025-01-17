 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Крушение танкеров в Керченском проливе ,  
0 

Начался первый этап откачки мазута из танкера «Волгонефть-239»

Морспасслужба начала первый этап откачки мазута из танкера «Волгонефть-239»
Сюжет
Крушение танкеров в Керченском проливе
Фото: Минтранс России
Фото: Минтранс России

Морспасслужба начала первый этап откачки мазута из танкера «Волгонефть-239» у мыса Панагия в Краснодарском крае, сообщила пресс-служба Минтранса.

В министерстве отметили, что строительство временной подъездной дороги к месту ЧС и обваловку кормы танкера уже завершили. Теперь вокруг корпуса судна устроена искусственная насыпь протяженностью 400 м, которая защищает его от штормов и предотвращает утечку нефтепродуктов в открытое море.

Кроме того, дно обследовали водолазы, они герметизировали все возможные места утечек, а само судно обнесли боновым ограждением. «Перед откачкой сделано все, чтобы не допустить разлива мазута», — говорится в сообщении.

Как выглядит мазут на дне Черного моря. Видео
Общество

Для перекачки мазута будут использовать два судовых насоса и электронасосный агрегат. С помощью этого оборудования мазут будут подавать в битумовозы.

Битумовоз — специализированный автомобиль с обогреваемой цистерной для перевозки жидких битумных материалов.

«На танкере восстановлено поврежденное в результате аварии оборудование, которое позволит произвести разогрев мазута. Сейчас специалисты Морспасслужбы уже начали данную операцию, которая будет непрерывной», — сказал глава Минтранса Роман Старовойт.

По его словам, после того как общий объем мазута достигнет температуры 45 градусов, можно переходить к следующему этапу — откачке груза в битумовозы, которые будут подъезжать к танкеру по насыпи.

Чтобы избежать перебоев в подаче мазута и затруднений в движении техники, в операции планируется задействовать до десяти битумовозов. Также в Минтрансе заявили, что все работы будут выполняться только при благоприятных погодных условиях. Откачку мазута завершат до конца января.

15 декабря в Керченском проливе из-за шторма потерпели крушение танкеры «Волгонефть-212» и «Волгонефть-239», перевозившие в общей сложности 9,2 тыс. т мазута. По оценке Минприроды, в Черное море попало около 4 тыс. т нефтепродуктов. Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев говорил, что на дне лежит около 5 тыс. т мазута.

Читайте РБК в Telegram.

Байден призвал изменить Конституцию США из-за Трампа

Новая модель обуви принесла Канье Уэсту $2,3 млн всего за сутки

Названы самые выгодные месяцы для отпуска в 2025 году

В Китае изобрели зарядные станции для электрокаров с рукой-роботом. Фото

Как устроен рынок безалкогольного вина в России и почему он растет

Какая льготная ипотека будет доступна россиянам в 2025 году

Запуск ракеты Джефа Безоса. Видео

В Москве подешевела аренда недорогого жилья. Причины

В Китае изобрели зарядные станции для электрокаров с рукой-роботом. Фото

Какие китайские машины ржавеют быстрее всего

Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов
Теги
Персоны
танкеры мазут Роман Старовойт Керченский пролив
Роман Старовойт фото

Роман Старовойт

политик, министр транспорта России
20 января 1972 года
Материалы по теме
Минтранс раскрыл сроки откачки мазута с танкера «Волгонефть-239»
Общество
МЧС сообщило об угрозе обрушения скалы рядом с затонувшим танкером
Общество
К месту крушения танкера «Волгонефть-239» насыпали дорогу. Видео
Общество
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 17 января
EUR ЦБ: 105,81 (-0,29) Инвестиции, 16 янв, 17:55 Курс доллара на 17 января
USD ЦБ: 102,38 (-0,43) Инвестиции, 16 янв, 17:55
Брюс Уиллис впервые появился на публике после диагностирования деменцииОбщество, 11:31
Кварталы у лыжных склонов: где поселиться любителям спортаРБК и ПИК, 11:29
Российские гребцы-слаломисты получили нейтральный статусСпорт, 11:29
Кремль оценил возможность появления британских баз на УкраинеПолитика, 11:25
В СК предложили ужесточить ответственность за вовлечение в зацепингОбщество, 11:21
Орбан заявил, что пришло время выбросить в окно санкции против РоссииПолитика, 11:20
Менеджер по продажам не справляется. Как ускорить b2b-сделкуPro, 11:19
Как пить красиво и осознанно
Новый интенсив РБК Pro об алкоголе
Подробнее
Bloomberg: Трамп планирует объявить криптовалюту национальным приоритетомКрипто, 11:14
Кадры задержания мужчины по делу о передаче данных УкраинеПолитика, 11:13
На волне здоровья: плюсы жизни у водыСтиль, 11:10
У кого в паре Нурмагомедова с Двалишвили больше шансов на нокаутСпорт, 11:08
В Сочи задержали подозреваемого в краже 160 млн руб. из депозитарияОбщество, 11:06
Тренер допустил, что Неймар больше не сыграет в Саудовской АравииСпорт, 11:05
Аналитики заявили о росте цен на элитные апартаменты в Москве на третьНедвижимость, 11:05